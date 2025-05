Tommaso Zorzi, esce il suo terzo romanzo: ecco Divina, di cosa parla

Grande emozione per Tommaso Zorzi che ha scritto il suo terzo romanzo in uscita in queste ore. Il titolo è Divina.

Dopo aver raccontato di recente in tv una delle sue più grandi figuracce, Tommaso Zorzi è tornato protagonista in queste ore con l’uscita ufficiale del suo terzo romanzo dal titolo Divina. In precedenza, lo stesso noto volto tv aveva pubblicizzato il libro ma adesso si è detto assolutamente felice del giorno del debutto spiegando anche alcune curiosità sull’opera.

Tommaso Zorzi: esce il suo terzo romanzo, Divina

A fine aprile Tommaso Zorzi aveva raccontato al suo pubblico una bellissima novità relativa all’uscita del suo terzo romanzo dal titolo Divina. Il noto volto televisivo e dei social, con grande entusiasmo, aveva raccontato alcuni dettagli che lo avevano portato a scrivere un nuovo libro di cui, senza giri di parole, il ragazzo va assolutamente orgoglioso.

L’opera, stando alle parole dello stesso Zorzi, è ispirata alla figura di Luisa Casati Stampa, la ‘divina marchesa’ della Belle Époque. Conosciuta per la sua eccentricità e il suo spirito libero, Luisa ha sfidato le convenzioni sociali dell’epoca, un po’ come spesso capita all’autore del romanzo, spesso distaccato dal pensiero comune e decisamente più creativo e originale della “massa”.

La gioia per il libro e la voglia di incontrare i fan

Tramite alcune stories su Instagram, Zorzi ha raccontato ai suoi fan la grande gioia per il momento: “Finalmente oggi è uscito Divina, il mio terzo romanzo. Sono davvero felice e voglio farvelo vedere”, ha detto. Poi, una curiosità: “Volevo dirvi che il libro che danno per pubblicizzarlo prima dell’uscita, in realtà, ha solo la copertina ma è un altro libro”, ha svelato.

In un’altra storia su Instagram, poi, Tommaso ha scritto: “Finalmente il grande giorno. Non potrei essere più fiero di questo lavoro. Aspetto con ansia le vostre recensioni e di vedervi tutti di persona al firmacopie. Divina, fuori ora ovunque”.