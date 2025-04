Imbarazzo e figuraccia per Tommaso Zorzi che ha raccontato di un particolare incontro che ha visto coinvolti ben due gemelli.

Potrebbe avere un nuovo amore Tommaso Zorzi anche se per il momento il giovane influencer non è uscito del tutto allo scoperto. Sicuramente, però, il noto volto della tv ha fatto parlare per una situazione davvero molto curiosa e imbarazzante raccontata durante la sua ospitata a ‘Obbligo o verità’, trasmissione con Alessia Marcuzzi.

Tommaso Zorzi, la gaffe della foto in chat

Protagonista sui social e in tv, Tommaso Zorzi ha fatto parlare in queste ore a seguito della sua ospitata a ‘Obbligo o verità’. In particolare, durante un momento di grande ilarità in studio sono state raccontate delle gaffe e degli errori, dal vivo e virtuali. In questo senso, il noto conduttore e influencer ha spiegato un retroscena legato ad una foto inviata nella chat WhatsApp errata.

Tommaso Zorzi – www.donnaglamour.it

Parlando di errori avvenuti in chat con messaggio o foto mandate alle persone sbagliate, Zorzi ha detto: “Praticamente mi scrive un tipo. Io ho fatto lo screen al messaggio, lo volevo mandare a un’altra persona, ho citato lo screenshot e ho scritto ‘mazza che accollo questo qui’”. Peccato che il destinatario del messaggio sia stato… proprio colui che lo aveva inoltrato di base. “Per errore però ho rimandato il messaggio a lui con lo screen. Come ne sono uscito? No, l’ho bloccato. Dai, non potevo affrontare la cosa in nessun modo”.

La figuraccia con due gemelli

Zorzi ha poi raccontato anche di una figuraccia imbarazzante fatta coinvolgendo altre due persone: due gemelli. “Una volta stavo limonando con un ragazzo che ha un gemello identico, anche esso omosessuale. Stavamo limonando, a un certo punto me ne vado, torno e vedo questo qua che limona con un altro ragazzo. Allora vado da lui e gli dico: ‘Scusami, fammi capire che cavolo è successo’. Beh, era l’altro fratello!”, ha detto Tommaso ridendo e facendo sorridere tutto lo studio.