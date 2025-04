Un vero e proprio colpo di scena per quanto riguarda X Factor: pare che un giudice storico abbia deciso di abbandonare il talent.

Non solo la recente intervista amarcord di Mika relativa ad X Factor. Adesso, alcune nuove indiscrezioni sarebbero giunte sul talent show. In particolare riguardanti un giudice che sarebbe pronto all’addio. Secondo quanto si apprende nella newsletter di Gabriele Parpiglia, infatti, Manuel Agnelli avrebbe optato per abbandonare tutto.

X Factor: Manuel Agnelli dice addio?

Secondo un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Manuel Agnelli sarebbe pronto a dire addio a X Factor, lo show musicale che lo ha visto per diverse edizioni tra i protagonisti assoluti della giuria. Frontman carismatico degli Afterhours, Agnelli ha portato all’interno del talent show una ventata di autenticità rock, diventando un punto di riferimento per pubblico e concorrenti.

Manuel Agnelli – www.donnaglamour.it

Dopo una lunga militanza nel programma, la sua assenza segnerebbe un cambio significativo nell’identità artistica del format. “Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma. Una scelta senza ripensamento, totale e definitiva quella del rocker, che ha lasciato un’impronta indelebile all’interno del programma, perché ha rappresentato un’autentica ventata di novità nel panorama televisivo musicale italiano”, ha fatto sapere Parpiglia.

Il presunto motivo della scelta di Agnelli

Alla base della decisione, secondo quanto riportato, ci sarebbero tensioni irrisolte con Achille Lauro, anche lui giudice nel programma nelle ultime edizioni. I rapporti tra i due sarebbero diventati sempre più tesi nel corso del tempo, portando Agnelli a maturare una scelta definitiva. “Il motivo dell’attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli. La produzione sta cercando un nuovo giudice”. In attesa di ulteriori dettagli, l’addio di Agnelli potrebbe segnare la fine di un’era per X Factor. Intanto, sono confermati Jake la Furia, Paola Iezzi e ovviamente Achille Lauro. Presente anche Giorgia alla conduzione.