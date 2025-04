Incidente a Striscia la Notizia: problema durante le prove, cosa è successo

Guaio per Striscia la Notizia dove si è verificato un incidente ad uno dei protagonisti. Il racconto e cosa è stato deciso per le prossime puntate.

Se da una parte una ex Velina ha dato una bellissima notizia riguardo il suo futuro amoroso, dall’altra, Striscia la Notizia ha dovuto comunicare una brutta novità relativa al presente. Infatti, nel corso delle recenti prove, la velina bionda, Nausica Marasca, è stata vittima di un problema fisico che l’ha costretta a fermarsi ed essere sostituita.

Striscia la Notizia: incidente per la Velina

Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia andata in onda, i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno raccontato un piccolo guaio capitato nelle ore precedenti durante le prove. In particolare, i due volti della tv hanno svelato che la velina bionda, Nausica Marasca, è stata vittima di un infortunio.

Sul bancone di Striscia la Notizia, la velina bionda Nausica Marasca sfoggia una corona in testa – www.donnaglamour.it

A quanto pare, durante le prove avvenute nella giornata di lunedì, la ragazza ha subito un guaio muscolare che le ha impedito di ballare e di essere presente attivamente sul bancone del tg satirico di Canale 5. A prendere il posto della ragazza per le prossime puntate sarà una vecchia conoscenze, ovvero Anastasia Ronca, ex velina che partecipò al programma con Cosmary Fasanelli.

Come sta Nausica Marasca: il post social

Ma come sta ora Nausica? A dare qualche dettaglio in più sull’accaduto e sulle condizioni della Velina è stata la diretta interessata. Sui social, infatti, poche ore fa la giovane Velina ha spiegato di aver avuto un guaio muscolare di non ben precisata entità. “Strappo alla regola o strappo muscolare? Ci vediamo presto”, ha scritto con il sorriso la ragazza.

Insomma, la giovane ha preso con filosofia l’infortunio anche perché a sostituirla sarà qualcuno con l’esperienza giusta per il ruolo. La speranza è di rivederla presto con i suoi stacchetti su Canale 5.