Il campione del tennis Jannik Sinner è stato paparazzato con la nuova fidanzata. Un nuovo inizio per il numero uno italiano.

Non solo la vita sportiva sotto la lente di ingrandimento. Negli ultimi tempi anche quella privata di Jannik Sinner è stata oggetto di tantissimi rumors. Dal possibile ritorno di fiamma con l’ex ad un nuovo amore. In queste ore, il numero uno del tennis è stato paparazzo con quella che dovrebbe essere la sua nuova fidanzata, Lara Leito.

Nuovo amore per Jannik Sinner?

Dopo l’addio ad Anna Kalinskaya, per Jannik Sinner ci sarebbe un’altra fidanzata. Almeno così pare. Il numero uno del tennis mondiale, infatti, al netto di alcuni rumors su un presunto ritorno di fiamma con la ex, avrebbe voltato decisamente pagina andando a trovare il sorriso e grande serenità tra le braccia della bellissima Lara Leito.

Jannik Sinner – www.donnaglamour.it

Secondo le ultime informazioni, il campione italiano e la Leito, modella russa 31enne, farebbero coppia ormai da un po’. A conferma di questa tesi, anche le recenti foto pubblicate dal settimanale Chi che non lascerebbero dubbio sulla relazione tra i due.

Le foto con Lara Leito

Il settimanale Chi, sempre molto attento alle nuove coppie, anche relative agli sportivi, ha pizzicato in diverse occasioni Sinner e la Leito insieme. I due sono stati visti prima abbracciarsi al termine di un allenamento a Monte-Carlo e, successivamente, anche scambiarsi dolci gesti d’affetto e baci in centro città. Di fatto, questi atteggiamento non lasciano spazio a dubbi sul sentimento che li lega.

Il media non ha alcun problema a definire la bellissima Lara come “la nuova fidanzata” di Sinner. In questo senso, però, staremo a vedere se i due vorranno parlare apertamente della relazione intrapresa oppure lasceranno che sia la vita a fare il proprio corso con grande naturalezza. Conoscendo l’atleta italiano potrebbe andare proprio in questo modo-