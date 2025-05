Rosa Chemical vuota il sacco: la verità sul famoso bacio con Fedez a Sanremo

Nuove rivelazioni da parte di Rosa Chemical sul famoso bacio con Fedez a Sanremo ma anche sull’ultima edizione della kermesse musicale.

Nelle scorse settimane aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan a causa di un intervento in ospedale. Ora, Rosa Chemical sembra essersi ripreso e non manca di far parlare di sé anche con delle inedite dichiarazioni a proposito del suo rapporto con Fedez, il famoso bacio dato al rapper a Sanremo ma anche alcuni pareri sulla kermesse musicale del 2025.

Rosa Chemical: il commento su Sanremo 2025

Intervenuto come ospite del podcast Mondo Cash, Rosa Chemical ha avuto modo di parlare di svariati argomenti legati anche, ovviamente, al mondo della musica. In questo senso, non è mancato un iniziale commento sul vincitore del Festival di Sanremo 2025: Olly.

“L’ultimo Sanremo? Ho visto qualcosa, sono molto felice del primo e del secondo posto, per me sono meritati”, ha dichiarato l’artista. “Quando ha vinto Sanremo ho scritto a Olly. Lo conosco bene, ci siamo beccati spesso, sono stato a casa sua. Lui spacca, è umile, genuino, un ragazzo che si porta l’amaro sul palco e lo beve mentre canta con la chitarra”.

Rosa Chemical – www.donnaglamour.it

Prendendo le difese di Olly per certe critiche ricevute, Chemical ha aggiunto: “Lo criticano perché è giovane e tanto bravo. Le canzoni sono scritte molto bene, molti le considerano banali, ma in realtà sono semplici e la semplicità è difficilissima da fare bene, l’esempio più grande è Vasco Rossi. Olly è molto bravo nel rendere semplici concetti difficili e profondi […]”.

Il famoso bacio con Fedez: la verità

L’attenzione nel corso dell’intervista al podcast si è spostata sul famoso bacio dato a Fedez a Sanremo 2023. In questo senso, Rosa ha ammesso come tutto fosse piuttosto programmato a tavoli. “Sì, certo”, ha detto a domanda precisa.

E ancora: “Era studiato a tavolino. Chiara Ferragni non lo sapeva. L’aveva detto a Muschio Selvaggio, durante la puntata di Sanremo. Lui mi fa: ‘Sono in prima fila, vieni a darmi un bacio’. E io sono andato”, le parole di Chemical.