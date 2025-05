Aria di matrimonio per Karina Cascella che sogna le nozze e sembra aver pianificato già tutto dagli inviati alla location e non solo.

Ultimamente aveva fatto discutere per alcune dichiarazioni in merito al lavoro e all’utilizzo delle piattaforme social. Ora, Karina Cascella è tornata protagonista con ben altri argomenti. In particolare, la storica opinionista di Uomini e Donne sembra essere prontissima alle nozze. Nel corso di un’intervista a Nuovo Tv, la donna ha parlato di come sogna il matrimonio e non solo.

Karina Cascella: la tv, i reality e la figlia

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Karina Cascella ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita, passata e futura oltre che di analizzare alcune situazioni di strettissima attualità legate ai programmi televisivi e ai reality. Nello specifico, parlando di reality e della possibilità di lasciare un figlio per prendervi parte, la donna si è detta contraria.

Karina Cascella – www.donnaglamour.it

“Un reality basta e avanza!”, le sue parole parlando de La Talpa, vinta in passato. “Inoltre tutte le proposte sono arrivate dopo la nascita di Ginevra. Non giudico gli altri, per carità, ma non condivido assolutamente la scelta di lasciare un figlio, anche ai nonni o al papà, e di non seguirlo per due, tre mesi, a scuola come nella quotidianità”.

Proprio su sua figlia Ginevra, poi, la Cascella ha mostrato un lato molto dolce di sé: “Mi rendo conto di essere una mamma fin troppo presente: forse dovrei lasciarla un po’ in pace. Ginevra è la persona più importante della mia vita, rappresenta tutto ciò che ho fatto”.

Il sogno nozze: i dettagli del matrimonio in programma

Parlando poi della sua vita privata, Karina si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo compagno, Max Colombo: “Per nostra fortuna non abbiamo mai attraversato grandi crisi, solo i problemi quotidiani che riguardano gli equilibri di coppia. Il segreto è la pazienza di uno dei due: Max ne ha davvero tanta, mentre io non ne ho per niente”, ha dichiarato la donna.

Per la coppia sembra esserci aria di matrimonio: “Vorremmo sposarci. Più che altro per fare una bella festa, dato che per il resto siamo una coppia consolidata: ci amiamo da così tanto tempo e stiamo così bene insieme, che il matrimonio sarebbe soltanto il coronamento del nostro sentimento. Mi piacerebbe sposarmi a settembre del 2026 con una festa per pochi intimi, in abito bianco con mia figlia Ginevra che ci porta le fedi”, le parole della Cascella.