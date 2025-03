Karina Cascella: “I social? Io faccio un lavoro vero”

Intervenuta a Pomeriggio Cinque, Karina Cascella ha parlato di chi lavora sui social facendo scaldare gli altri ospiti in studio.

Aveva annunciato il ritorno in tv e ha mantenuto la promessa. Karina Cascella è stata ospite come opinionista a Pomeriggio Cinque intervenendo su diversi argomenti legati all’attualità del mondo dello spettacolo e dei social. Proprio sulle piattafome e chi lavora con la creazioni di contenuti, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto lanciare una pesante frecciata che ha scaldato gli animi in studio.

Karina Cascella e la discussione a Pomeriggio Cinque

Nel corso della recente puntata di Pomeriggio Cinque su Canale 5, Karina Cascella è stata ospite e ha parlato del mondo dei social insieme a Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Le tre donne su alcuni punti hanno avuto lo stesso pensiero ma successivamente, dopo alcune parole di fuoco della Cascella, i toni si sono alzati.

Karina Cascella – www.donnaglamour.it

Di fatto, la Cascella ha spiegato che, secondo la sua visione, il lavoro sui social non sarebbe un reale impiego. Anzi. L’ex volto di Uomini e Donne trova molto fastidioso sentire, spesso, delle persone che creano contenuti sulle varie piattaforme lamentarsi della “fatica” nel dover portare dei contenuti per il loro seguaci. Alcuni dei passaggi del suo intervento hanno portato la De Grenet e la Orlando ad andarle contro.

Il commento sul lavoro sui social

“Non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti. Fate davvero ridere, lo dico anche qui, fate tanto ridere. Il lavoro vero è altro e non è quello sui social mi dispiace”, ha detto Karina senza giri di parole. Diverso il punto di vista della De Grenet: “Ci sono persone che si alzano la mattina, fanno riunioni, cercano di fare contenuti interessanti”, sottolineando quindi il duro impegno anche per fare queste cose.

La Cascella ha quindi ribadito nel corso della puntata su Canale 5: “Io ho un lavoro vero, faccio un lavoro vero. Per me il lavoro con i social non si può definire un vero lavoro”.

Peccato che poi la Orlando l’abbia accusata di essere un po’ ipocrita visto che anche lei, spesso, fa contenuti sui social: “Guarda che io ho un ristorante”, ha tuonato quindi Karina. “Vienimi a trovare e ti servirò al tavolo. Il lavoro vero è un altro. Se poi voi volete raccontare la vostra favoletta e fare il vostro falso moralismo fate pure”.