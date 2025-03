Karina Cascella pronta al ritorno in tv: “Non manca molto”

La famosa opinionista ex Uomini e Donne Karina Cascella pronta a tornare sul piccolo schermo. Sui social ecco l’annuncio.

Ha svelato da poco alcuni retroscena sui meccanismi della Fashion Week e degli inviti alle influencer. Adesso Karina Cascella torna a parlare e lo fa relativamente al suo incredibile ritorno sul piccolo schermo. Infatti, dopo anni di assenza, la donna ha comunicato che molto presto tornerà in televisione ma non ha fornito particolari indizi sulle tempistiche e soprattutto sul programma.

Karina Cascella torna in tv

In tanti la ricordano come opinionista di Uomini e Donne o come commentatrice di diversi talk pomeridiani. Adesso, dopo un lungo periodo di assenza, Karina Cascella sembra pronto al grande ritorno sul piccolo schermo. La donna, infatti, tramite alcune stories su Instagram, ha comunicato l’importante novità che la riguarda.

Karina Cascella – www.donnaglamour.it

Rispondendo ai fan su Instagram, la Cascella ha spiegato che a breve la si vedrà nuovamente in tv. E a chi le ha chiesto dettagli, la donna ha risposto: “Volete sapere troppo, ma non manca molto, dico solo che è molto seguita e che vi piace un sacco”, le sue parole. A chi le ha chiesto se potesse tornare magari come giudice di Amici, lei ha risposto: “Non ho alcuna competenza per partecipare come giuria in un programma di talenti come Amici. Io sono una caccola in confronto a quei ragazzi bravissimi, non potrei mai giudicarli in alcun modo. Mi rivedrete in tv ma non nelle vesti di sempre ecco… Vi ho dato un indizio”.

Le critiche per i ritocchi

Nelle storie successive, pubblicate in queste ore, la donna ha poi voluto rispondere anche a qualche haters che, come sempre, non ha fatto mancare di mandarle brutti messaggi in privato riguardo il suo aspetto esteriore e i presunti troppi ritocchi. In questo senso, la Cascella ha preso con ironia tutto e si è mostrata in palestra per sottolineare come si tenga in forma.