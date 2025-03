Amadeus, impazza l’ipotesi su Canale 5: il “trasloco” al posto di Striscia

Nuove voci sul futuro in tv di Amadeus: l’ipotesi pazzesca che riguarda il passaggio a Mediaset e a Canale 5 al posto di Striscia.

Non solo l’ipotesi di vederlo come giudice al Serale di Amici, adesso su Amadeus arrivano nuovi rumors che potrebbero avere del clamoroso e che riguarderebbero un passaggio fisso sulle reti Mediaset e precisamente a Canale 5. Sebbene si tratti, va detto, solo di indiscrezioni, quanto sta trapelando in queste ore sarebbe davvero pazzesco.

Amadeus, le voci sul passaggio a Canale 5

Sono molteplici i rumors che riguardano Amadeus in queste ultime settimane. In particolare spiccano quelli che lo vorrebbero pronto per un trasferimento dal Nove alle reti Mediaset con particolare focus alla rete principale, ovvero Canale 5. Pare, infatti, stando a rumors citati anche da Tv Blog che il presentatore possa approdare nel nuovo canale con nuovi format per il preserale di Canale 5 verrebbero realizzati da Banijay e Blu Yazmine.

Amadeus – www.donnaglamour.it

Le voci sul destino del presentatore vorrebbero questo step della sua carriera molto vicino. Addirittura si parlerebbe della registrazioni di questi programmi già a partire dalle prossime settimane, forse anche prima del periodo della Santa Pasqua. Si tratta, ovviamente, di voci non confermate ma che avrebbero sollevato ulteriori indiscrezioni in chiave futura.

Il destino di Striscia la Notizia

Le voci relative ad Amadeus sono state attenzione anche da Adnkronos che ha fatto il punto della situazione. Nella versione online del media, infatti, è possibile leggere: “La notizia è di quelle epocali: Mediaset, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe decidere, in un futuro molto prossimo, di far riposare ‘Striscia la notizia’ almeno per una parte della stagione“.

Il media ha poi proseguito: “Il tg satirico che caratterizza l’access prime time di Canale 5 da 36 anni (ma nacque un anno prima, nel 1988 su Italia 1) è un po’ in sofferenza rispetto ai fasti di qualche anno fa, quando dava filo da torcere, spesso battendola, alla concorrenza di Rai1. […]”. Adnkronos ha poi analizzato gli ascolti del tg satirico che sarebbero in calo dal 2020 ad oggi. Da qui la possibilità di una “riflessione sui costi del programma in rapporto agli introiti pubblicitari […]”. Cosa accadrà al famoso conduttore e alla stessa Striscia? Staremo a vedere.