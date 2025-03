4 metà: ecco le location del film

Ecco quali sono le location di 4 metà, la commedia romantica con protagonisti Matilde Gioli, Ilenia Pastorelli e Giuseppe Maggio.

Nel 2021 usciva in anteprima su Netflix Quattro metà (o 4 metà), la commedia romantica tutta italiana diretta da Alessio Maria Federici. Il film è ispirato dall’omonimo romanzo di Martino Coli e ha per protagonisti Luca e Sara che, per smentire la teoria romantica dell’esistenza dell’anima gemella raccontano due diverse storie riguardanti quattro loro amici: Chiara, Giulia, Dario e Matteo. Vediamo ora qual è il cast e quali sono le location di Quattro metà.

Quattro metà: il cast del film

Luca e Sara sono interpretati rispettivamente da Flavio Furno e da Marta Gastini. Gli altro quattro protagonisti principali di Quattro metà, ovvero Chiara, Giulia, Dario e Matteo, sono invece impersonati rispettivamente da Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Nicola Lagioia, Marta Malvestiti e Federico Mariotti.

Ilenia Pastorelli

Quattro metà: le location del film

Rispetto al romanzo di Martino Coli l’ambientazione del film è differente. Nel libro la storia è ambientata infatti a Genova mentre la versione cinematografica di Quattro metà è ambientata a Roma.

Tutte le riprese del film sono state effettuate proprio nella Capitale (si possono riconoscere varie location del centro storico o come Piazza Cavour). “Abbiamo girato in posti a Roma come piazza Cavour, dove io da sempre vado al cinema Adriano, vicino a quello che è stato il mio liceo, che poi è anche il liceo che ha frequentato il regista”, ha spiegato in un’intervista al quotidiano La Repubblica uno degli attori protagonisti, Giuseppe Maggio.

Tornando alle location di Quattro metà, alcune scene sono state girate in comuni limitrofi della Capitale. A differenza del romanzo, non ci sono accenni alla Liguria. Un cambio di location che non influisce però sulla trama e sulla storia dei vari protagonisti.