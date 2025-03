Le frasi più iconiche della serie tv Una mamma per amica

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più iconiche della serie tv Una mamma per amica con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel.

Senza ombra di dubbio, Una mamma per amica è stata una delle prime serie tv di maggiore successo. Le vicende di Lorelai e Rory Gilmore hanno appassionato diverse generazioni di telespettatori e ancora oggi continuano a tenerli incollati allo schermo. Ripercorriamo le sette stagioni con le frasi più belle dei protagonisti.

Frasi tratte dalla serie tv Una mamma per amica

Ideata da Amy Sherman-Palladino, la serie tv americana Una mamma per amica è entrata di diritto nella classifica delle produzioni seriali più viste di sempre. Le vicende delle protagoniste Lorelai e Rory Gilmore, interpretate rispettivamente da Lauren Graham e Alexis Bledel, sono ambientate nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow, in Connecticut.

Legame madre e figlia, amicizia, amore, differenze generazionali: sono tanti gli argomenti che vengono toccati nei sette capitoli della serie tv. Proviamo a ripercorrere i momenti salienti con le frasi più iconiche di Una mamma per amica:

Rory è la mia eroina; adoro il suo DNA. (Lorelai)

Mia madre non mi ha mai fatto pensare che non avrei potuto fare quello che volevo o non diventare ciò che volevo essere. (Rory)

Lorelai: Ti ha baciata e tu hai detto “grazie”? / Rory: Sì. / Lorelai: Sei stata molto gentile.

Io voglio essere buono, è la vita che non me lo permette. (Luke)

Non fumo, non bevo e non ho mai preso una multa. Rispetto i miei genitori e vado bene a scuola. Non gioco alla playstation nel caso si dimostri che può trasformare in un serial killer. Non mi dispiace mettere la cravatta e vorrei portare sua figlia al ballo. (Dave Rygalski)

Emily: Ma mi hai vista? Ti stavo salutando con la mano, perché non mi hai risposto? / Lorelai: Ti ho vista, ma è pericoloso agitare in aria le mani durante un’asta. Tu non lo sai, ma quando mi hai salutata hai comprato una moto e un sidecar!

Rory: È stata un’esperienza davvero unica. / Logan: Solo se non vuoi ripeterla.

Pensa a quanto sarebbe noiosa la tua vita senza di me. (Jess)

Sto attraversando uno di quei momenti, quando tutto è perfetto e meraviglioso a tal punto da sentirti quasi triste, perché niente potrà mai essere più così bello. (Rory)

Luke: I tuoi genitori sono un po’ freddini… / Lorelai: Erano nella marcia dei pinguini!

Emily: Almeno aveva un marito da uccidere. / Lorelai: Non perde un colpo la nonna.

Lorelai: Non mi hai svegliata, perché? / Rory: Ti ho messo la sveglia. / Lorelai: Si ma la sveglia smette di suonare quando la sbatto al muro e mi da il tempo di riaddormentarmi, tu invece gridi come una pazza se ti sbatto al muro così sono sicura di svegliarmi.

Emily: Uno sbaglio? È così che lo chiami? / Lorelai: Beh, ho provato a chiamarlo Carlo, ma risponde solo se lo chiamo sbaglio.

Ecco il video della sigla di Una mamma per amica:

Una mamma per amica ha ricevuto diversi premi importanti, come: miglior serie televisiva dall’American Film Institute e un Family Television Award per la miglior nuova serie televisiva. Anche gli attori hanno ottenuto riconoscimenti importanti, come Lauren Graham che ha conquistato uno Young Artist Award. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più belle di Gilmore Girls (titolo originale):