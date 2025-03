Geolier: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Geolier: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Geolier è pronto per tornare a esibirsi dal vivo davanti ai suoi fan. Il suo tour 2025 toccherà alcune delle location italiane più ambite, come l’Unipol Forum di Milano. Scopriamo tutte le date dei concerti e la scaletta delle canzoni che porterà in scena.

Geolier, le date del tour 2025

Tutto pronto per il tour 2025 di Geolier. Il cantante napoletano, il cui successo è esploso al Festival di Sanremo 2024 con la canzone I p’ me, tu p’ te, farà tappa in alcune delle città più importanti d’Italia. I concerti, che allieterà con una scaletta della durata di circa 120 minuti, si apriranno il 15 marzo presso il Palazzo del Turismo di Jesolo. La tappa conclusiva, invece, è fissata per il 4 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania.

Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 di Geolier:

15 marzo – Palazzo del Turismo, Jesolo (VE);

21 e 22 marzo – Unipol Forum, Milano;

23 marzo – Inalpi Arena, Torino;

25 marzo – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO);

28, 29 e 30 marzo – Palazzo dello Sport, Roma;

28 giugno – Trento Live Fest, Trento;

25 e 26 luglio – Ippodromo di Agnano, Napoli;

31 luglio – Oversound Music Festival, Lecce;

2 agosto – Campobasso Summer Festival, Campobasso;

4 agosto – Sotto il Vulcano Fest, Catania.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Geolier porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: