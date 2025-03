Brunori Sas: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Brunori Sas: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Tutto pronto per il tour 2025 di Brunori Sas. Dopo il successo registrato al 75esimo Festival di Sanremo, l’artista regalerà ai fan italiani qualche ora di buona musica, esibendosi con alcune delle sue canzoni più belle. Scopriamo la scaletta e tutte le date della tournée.

Brunori Sas, le date del tour 2025

Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2025 con L’albero delle noci, canzone che gli ha fatto conquistare il terzo posto della classifica finale, Brunori Sas è pronto per esibirsi dal vivo in tutta Italia. Il tour lo porterà in giro per il Belpaese, da Nord a Sud. La data zero è fissata per il 14 marzo, presso il Palaelachem di Vigevano, in provincia di Pavia, mentre la tappa conclusiva è prevista per il 3 ottobre all’Arena di Verona.

Durante i concerti, Brunori Sas si esibirà con alcune delle sue canzoni più belle, compresi alcuni estratti dall’ultimo album. Di seguito, tutte le date del tour 2025:

14 marzo – Palaelachem di Vigevano (PV);

16 marzo – Nelson Mandela Forum, Firenze;

19 marzo – Palazzo dello Sport, Roma;

22 marzo – Inalpi Arena, Torino;

26 marzo – Palapartenope, Napoli;

28 marzo – Unipol Arena, Bologna;

30 e 31 marzo – Unipol Forum, Milano;

18 giugno – Circo Massimo, Roma;

28 giugno – Villa Manin, Codroipo (UD);

1 luglio – Flowers Festival, Collegno (TO);

5 luglio – Pistoia Blues, Pistoia;

11 luglio – Altraonda Festival, Genova;

13 luglio – Arena della Regina, Cattolca (RN);

15 luglio – Piazza del Popolo, Fermo;

17 luglio – Piazza della Libertà, Salerno;

18 luglio – Locus Festival, Bari;

1 agosto – Suoni Controvento, Assisi (PG);

3 agosto – Festival Abbabula, Alghero (SS);

8 agosto – Teatro dei Ruderi, Diamante (CS);

10 agosto – Sotto il Vulcano Fest, Catania;

23 agosto – Marea Festival, Montesilvano (PE);

3 ottobre – Arena di Verona.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Brunori Sas porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: