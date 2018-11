Ha fondato un’etichetta discografica ed è cantautore di successo: tutto sulla vita di Brunori Sas

Cantautore, conduttore del suo programma televisivo e vincitore del migliore brano sui diritti umani: tutto sulla vita del cantante italiano Brunori Sas!

Lo conosciamo tutti come Brunori Sas, Dario Brunori è un cantautore italiano molto noto al pubblico. La sua carriera ha preso vita nel 2009 e da quel momento in poi niente lo ha fermato: ha pubblicato diversi album, composto numerose canzoni, condotto un programma e cantato anche a teatro tra un monologo e l’altro. Una lunga barba e degli occhiali da vista, Brunori Sas è un uomo tuttofare con tanto da raccontare. Scopriamo di più su di lui!

Chi è Brunori Sas e la sua carriera

Nasce a Cosenza, il 28 settembre 1977, sotto il segno della Bilancia. Trascorre la sua infanzia in una frazione di Santa Caterina Albanese, precisamente a Joggi, per poi trasferirsi a Guardia Piemontese, sempre in provincia di Cosenza. È ancora un bambino quando Dario comincia ad appassionarsi di musica ed inizia prendere lezioni di chitarra. Dopo aver terminato gli studi obbligatori, si trasferisce in Toscana e decide di iscriversi all’Università di Siena alla facoltà di Economia e Commercio. Dopo la laurea, vuole realizzare a tutti i costi il suo più grande sogno, quindi inizia a fare le sue prime esperienze musicali.

Nonostante sia riuscito a diventare membro di una band, decide di intraprendere la carriera da solista. Nel 2005 con il nome Brunori Sas pubblica il suo primo album dal titolo “Vol.1” con cui riesce ad ottenere il Premio Ciampi come miglior disco d’oro d’esordio. Comincia così la scalata verso il successo e Brunori Sas pubblica nel corso degli anni altri album. Il cantante, determinato e intraprendente, decide anche di diventare produttore discografico, così fonda la sua etichetta, “Piccica Dischi”.

Il suo talento e le sue opere lo conducono in giro per l’Italia, tra vari concerti e tour teatrali in cui espone anche i suoi pensieri circa l’attualità. Nel 2017 la Rai lancia il suo programma televisivo “Brunori Sa” in cui il cantante tratta diversi argomenti tra casa, lavoro, relazioni, salute e religione.

Vita privata di Brunori Sas

Da come ha dichiarato in varie interviste sul web, Brunori è follemente innamorato da moltissimi anni di una donna, nonché socia della sua etichetta: Simona Marrazzo. Oltre a questo, però, non si sa nulla dato che i due tengono molto alla loro privacy. Nonostante ciò, però, è possibile vedere qualche loro scatto insieme sul profilo Instagram del cantautore. I due sembrano stare insieme da molto tempo e, a quanto pare, non c’è mai stato un matrimonio.

3 curiosità su Brunori Sas

-Grazie al successo ottenuto con le sue canzoni e i suoi testi, ha avuto il compito di comporre la colonna sonora del film “È nata una star?” di Lucio Pellegrini, con protagonista la nota e simpatica Luciana Littizzetto.

-È un grande sostenitore di numerose campagne sociali ed è ambasciatore calabrese dell’UNICEF.

-Ha scritto il suo album “Vol.3” in un convento: lo ha affittato proprio per poter scrivere e comporre le canzoni nel relax più totale insieme al suo staff. Ha, infatti, dichiarato che preferisce dedicarsi ai suoi album fuori e molto lontano dallo studio!

Fonte foto: https://www.facebook.com/brunorisaspage/