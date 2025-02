L’albero delle noci di Brunori Sas, significato: “Hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore”

L’albero delle noci è la canzone con cui Brunori Sas si presenta per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2025: ecco il significato.

Per il suo debutto al Festival di Sanremo 2025, Brunori Sas ha scelto una canzone dedicata alla genitorialità e a sua figlia Fiammetta. Si intitola L’albero delle noci e racconta le gioie e le paure che si vivono quando un bambino inizia a chiamarti “papà”. Vediamo il significato e il testo del brano.

L’albero delle noci di Brunori Sas: il significato della canzone

In gara al Festival di Sanremo 2025 per la prima volta, Brunori Sas si presenta sul palco dell’Ariston con L’albero delle noci. Scritta da lui stesso, la canzone affronta il tema della genitorialità, descrivendo le paure e le gioie legate a una nuova nascita. Una notizia che nell’immediato viene accolta con grande felicità, ma che in un secondo momento scoperchia timori, senso di inadeguatezza compreso. Secondo l’artista non bisogna sentirsi in colpa per questi sentimenti altalenanti, ma accettare il “carico rivoluzionario” che un figlio comporta.

“Vorrei cantarti l’amore, amore

Il buio che arriva nel giorno che muore

Senza cadere

Nella paura di farti male“.

Il protagonista de L’albero delle noci ripensa alla sua vita e si rende conto che incontra qualche difficoltà ad abbracciare “tutta questa felicità“.

“Perché conosco il sogno del faraone

Le vacche grasse e le vacche magre

E che si può cadere da una distanza siderale“.

Gioia e paura, un faccia a faccia inevitabile, ma anche una soddisfazione immensa nel vedere sua figlia crescere. Guardandola mentre cammina mano nella mano con la mamma, Brunori Sas si rende conto che quell’immensa felicità, forse, può riuscire a sostenerla.

L’artista ha parlato così de L’albero delle noci: “Un brano che mi fa il cuore dolce e in cui ho cercato con coraggio di cantare la gioia, ma anche l’inquietudine che una nuova nascita porta con sé: l’amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di poterla perdere ‘sta felicità, il rimpianto per la vita di prima, il tempo che non torna. E poi la terra, le radici, le stagioni, le foglie che vanno e quelle che vengono. E forse su tutto l’altalena perenne fra il bimbo che vorrebbe eternamente raccontare (e raccontarsi) favole e l’adulto che sa quanto importante sia ciò che risiede nell’ombra. La linea sottile che passa fra essere genitori e sentirsi ancora figli“.

L’albero delle noci: il testo della canzone

Sono cresciute veloci le foglie sull’albero delle noci

E nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma

Io come sempre canguro fra il passato e il futuro…

