“Perfetta” di Geppi Cucciari: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Geppi Cucciari con “Perfetta”: le date, la durata e la descrizione dello spettacolo.

Anche nel 2025 Geppi Cucciari farà tappa in alcune delle città italiane più importanti con il tour teatrale dello spettacolo “Perfetta”. Un monologo esilarante, com’è nel suo stile, che racconta un mese di vita di una donna in modo alternativo, partendo da un argomento che ancora oggi per qualcuno è un tabù. Scopriamo le date, la durata e tutte le date della tournée.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Geppi Cucciari

Geppi Cucciari torna a teatro con il tour “Perfetta“. Le prime date, a dicembre del 2024, proseguono nel 2025 in alcune delle più belle location italiane. La conduttrice, comica e attrice porta in scena uno spettacolo esilarante, un monologo che racconta un mese della vita dii una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.

“Perfetta” illustra in modo ironico e pungente i 28 giorni che le donne vivono dalla giovane età fino alla menopausa, diventando una “radiografia sociale ed emotiva” di un mese comico e, allo stesso tempo, disperato. Un monologo in perfetto stile Geppi Cucciari, che nelle stagioni precedenti ha riscosso un grande successo.

Le date dello spettacolo a teatro

Il tour teatrale di “Perfetta” di Geppi Cucciari è partito il 13 dicembre 2024 dal Teatro Carani di Sassuolo (MO). A seguire tutte le data della stagione 2024-2025:

dal 13/12/2024 al 14/12/2024 – Teatro Carani, Sassuolo (MO);

15/12/2024 – Teatro Goldoni, Livorno;

17/01/2025 – Auditorium Santa Chiara, Trento;

18/01/2025 – Teatro Accademia, Conegliano (TV);

19/01/2025 – Teatro Comunale, Bolzano;

dal 21/02/2025 al 23/02/2025 – Teatro Franco Parenti, Milano;

15/03/2025 – Teatro Asioli, Correggio (RE);

16/03/2025 – Teatro Colosseo, Torino (TO);

29/03/2025 – Cinema Teatro Galleria, Legnano (MI);

31/03/2025 – Teatro Donizetti, Bergamo;

dal 12/04/2025 al 13/04/2025 – Teatro Alighieri, Ravenna;

14/04/2025 – Teatro Celebrazioni, Bologna;

dal 02/05/2025 al 03/05/2025 – Politeama Genovese, Genova;

dal 22/05/2025 al 24/05/2025 – Teatro Massimo, Cagliari;

25/05/2025 – Teatro Centrale, Carbonia (CA).

La durata dello spettacolo a teatro di Geppi Cucciari

Lo spettacolo a teatro di Geppi Cucciari è composto da un solo atto, che dura circa 90 minuti. Scrittura e regia di “Perfetta” sono del celebre sceneggiatore a autore Mattia Torre, lo stesso che ha firmato “Parla con me” di Serena Dandini.