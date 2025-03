Significato del nome Matilde: origini, caratteristiche e onomastico

Matilde è un nome femminile dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Matilde è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : forte in battaglia

: forte in battaglia Origine : germanica

: germanica Onomastico : 14 marzo

: 14 marzo Varianti: Mathilde (francese); Matylda (ceco); Mathilda (bretone)

Significato e origini del nome Matilde

Matilde è un nome femminile di origine germanica che deriva da Mahthildis, a sua volta composto dalle parole maht, “forza, potenza”, e hild, “battaglia”. Il significato di questo nome può quindi essere inteso come “forte in battaglia” o “forte guerriera”, traduzioni che attribuiscono a Matilde un’aura idea di potenza e coraggio.

Bambina con orsacchiotto

Onomastico e diffusione del nome Matilde

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 14 marzo in onere di Santa Matilde di Ringelheim, anche conosciuta come “di Germania” o “di Sassonia”, regina e madre dell’imperatore Ottone. In alternativa può essere celebrato:

l’ 11 aprile , per Beata Matilde, di origine scozzese,

, per Beata Matilde, di origine scozzese, il 17 dicembre, per Beata Matilde del Sacro Cuore, fondatrice della Congregazione delle Figlie di Maria Madre della Chiesa.

In Italia, Matilde è un nome abbastanza comune, con oltre 40mila persone che lo portano. Particolarmente popolare in Lazio, Campania e Lombardia, questo nome continua a essere una delle principali scelte dei neogenitori attratti sia dalla bellezza del suono che dal significato profondo. Nel nostro Paese Matilde è diffuso anche nelle sue varianti Matilda e Tilde.

Caratteristiche e curiosità sul nome Matilde

Le persone che portano questo nome sono spesso caratterizzate da qualità come forza, dedizione e nobiltà d’animo. Fedele e protettiva nei confronti di famiglia e amici, Matilde si dimostra anche riservata, capace di tenere sotto controllo le proprie emozioni e dotata di un forte senso del dovere. Infatti le bambine che si chiamano così dimostrano sin da piccole una forte ambizione che le spinge perseguire i loro obiettivi con determinazione.

Il colore associato a Matilde è il giallo, tinta sgargiante simbolo di forza ed l’energia. La pietra portafortuna è invece il topazio, gemma associata alla positività, all’abbondanza e all’energia. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 9, un cifra che richiama l’altruismo e la generosità, caratteristiche tipiche di chi porta questo nome

Personaggi famosi con il nome Matilde

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Matilde:

Matilde d’Inghilterra , imperatrice del Sacro Romano Impero e regina di Inghilterra

, imperatrice del Sacro Romano Impero e regina di Inghilterra Matilde di Baviera , duchessa in Baviera, principessa delle Due Sicilie e contessa di Trani

, duchessa in Baviera, principessa delle Due Sicilie e contessa di Trani Matilde di Canossa , contessa in varie comunità del Nord Italia

, contessa in varie comunità del Nord Italia Matilde di Fiandra , regina d’Inghilterra

, regina d’Inghilterra Matilde di Scozia , regina d’Inghilterra, religiosa e santa

, regina d’Inghilterra, religiosa e santa Matilde Asensi , scrittrice spagnola

, scrittrice spagnola Matilde Bonaparte , principessa di Vestfalia e principessa di San Donato

, principessa di Vestfalia e principessa di San Donato Matilde Brandi , showgirl, ballerina, conduttrice televisiva ed attrice teatrale italiana

, showgirl, ballerina, conduttrice televisiva ed attrice teatrale italiana Matilde Callari Galli , antropologa italiana

, antropologa italiana Matilde Moraschi , cestista, atleta e schermitrice italiana

, cestista, atleta e schermitrice italiana Matilde Serao , scrittrice e giornalista italiana

, scrittrice e giornalista italiana Matilde Tortora , critica cinematografica, scrittrice e saggista italiana

, critica cinematografica, scrittrice e saggista italiana Matilde Urrutia, cantante cilena