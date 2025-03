Francesco Gabbani: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Francesco Gabbani: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Tutto pronto per il tour 2025 di Francesco Gabbani. Si chiama come il suo ultimo album, Dalla tua parte, e toccherà alcune delle città più importanti d’Italia. Scopriamo tutte le date della tournée e la scaletta delle canzoni con cui regalerà ai fan qualche ora di buona musica.

Francesco Gabbani, le date del tour 2025

Anche se al Festival di Sanremo 2025 ha conquistato ‘solo’ l’ottavo posto con la canzone Viva la vita, Francesco Gabbani è pronto per tornare a esibirsi dal vivo davanti ai suoi fan più affezionati. Il tour si chiama Dalla tua parte come l’ultimo suo album, uscito il 21 febbraio. La data zero è fissata per il 15 marzo al Mandela Forum di Firenze, mentre la tappa conclusiva è prevista per il 3 dicembre al Palapartenope di Napoli.

Durante i concerti, l’artista si esibirà con una scaletta contenente alcuni dei suoi successi più grandi e altri brani tratti dall’ultimo disco. Di seguito, tutte le date del tour 2025 di Francesco Gabbani:

15 marzo – Mandela Forum, Firenze;

22 marzo -Kioene Arena, Padova;

4 aprile – PalaTerni, Terni;

17 aprile – Palazzetto dello Sport, Roma;

9 luglio – Piazza Duomo, Pistoia;

12 luglio – Palazzo Farnese, Piacenza;

26 luglio – Arena della Regina, Cattolica (RN);

1 agosto – Foro Boario, Ostuni (BR);

2 agosto – Fossato del Castello, Barletta (BT);

5 agosto – Teatro di Verdura, Palermo;

16 agosto – Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU);

21 agosto – Porto Turistico, Pescara;

22 agosto – Arena Sferisterio, Macerata;

1 ottobre – Arena di Verona;

5 novembre – Unipol Arena, Bologna;

7 novembre – Modigliani Forum, Livorno;

14 novembre – Prealpi SanBiagio Arena, Conegliano Veneto (TV);

15 novembre – PalaGeorge, Montichiari (BS);

16 novembre – PalaElachem, Vigevano (PV);

3 dicembre – Palapartenope, Napoli.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Francesco Gabbani porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: