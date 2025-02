La famosa opinionista tv Karina Cascella ha commentato la Fashion Week che tanto sta facendo parlare grazie a personaggi noti che partecipano alle sfilate.

Tanti personaggi dello spettacolo, dei social e della tv, come l’attore di Mare Fuori, stanno prendendo parte alle sfilate della Fashion Week. Un evento che sta attirando parecchio l’attenzione dei media ma che, a detta di Karina Cascella, di fatto, non è poi chissà cosa. La nota opinionista, tramite i social, ha raccontato alcuni retroscena che in tanti non conoscono in merito al famoso evento di moda.

Karina Cascella e la Fashion Week

Intervenuta sui social per parlare della Fashion Week con particolare riferimento a quella milanese, Karina Cascella ha detto la sua sull’evento rispondendo alle diverse domande che le sono state poste dai fan. La donna non ha certo risparmiato qualche passaggio pungente soprattutto in merito a come questo tipo di evento funzioni realmente.

Karina Cascella – www.donnaglamour.it

La Cascella ha spiegato quindi alcune cose che in tanto non sanno relativamente all’evento: “Ho una bella notizia per voi. In realtà a queste sfilate potreste andare anche voi! Perché può andarci chiunque. E loro (modelle e influencer ndr) non vengono chiamate da nessuno di questi grandi nomi, bensì l’agenzia si occupa di procurare inviti per tutte coloro che vogliono andare”.

Le spiegazioni della nota opinionista sono poi andate avanti: “Una volta saputo che possono andare, procurano eventuale collaborazione prima della sfilata per capelli e trucco. E vi dirò di più, quando non trovano lo sponsor pagano per questo di tasca loro! Non solo vanno gratis, ma ci rimettono pure dei soldi in alcuni casi”.

La scelta di non partecipare

La Cascella ha spiegato anche il motivo per il quale lei non partecipi alla Fashion Week: “Se volessi potrei andare oggi pomeriggio, domani mattina, la sera, a qualsiasi evento e senza neanche l’agenzia perché ho i contatti diretti. Ma secondo voi, con tutto quello che ho da fare io, vado a Milano a fare tutta sta pagliacciata per cosa”, ha detto. E rispondendo ancora sulle influencer e alle persone che chiedevano ulteriori dettagli: “Nessuno viene pagato per assistere alle sfilate. Sono inviti. Punto fine stop. Quindi preparatevi e partite anche voi perché potete”.