Morata allo scoperto su Alice Campello: “Ci amiamo, cosa è successo davvero”

Dopo una rottura di qualche mese, Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme e sembrano più felici che mai.

Sono tornati insieme e dopo le indiscrezioni con tanto di like galeotto, entrambi sono usciti allo scoperto per parlare del ritorno di fiamma che ha riunito la loro famiglia. Stiamo parlando di Alvaro Morata e Alice Campello che sembrano, adesso, più felici che mai dopo alcuni mesi trascorsi lontani. Il calciatore spagnolo ha spiegato cosa sia successo con la sua dolce metà in una intervista al quotidiano iberico, Marca.

Alvaro Morata e Alice Campello insieme in Turchia

Dopo la breve parentesi a Milano, al Milan, Alvaro Morata si è trasferito in Turchia, al Galatasary. Qui ha sta avendo modo di conoscere un nuovo campionato e nuove abitudini. Al suo fianco, però, sta contando sull’amore di sua moglie, Alice Campello, con la quale è tornato dopo alcuni mesi di separazione e momenti di down.

Alice Campello

I coniugi si sono trasferiti con i quattro figli in Turchia. La Campello si era già fatta vedere in tribuna con i piccoli per assistere alle partite della squadra dove gioca il marito e non ha sicuramente fatto mancare di sostenere il suo Alvaro pure durante la presentazione ufficiale nel nuovo club, il Galatasaray appunto. Le cose sembrano andare a gonfie vele dopo il periodo di down e a raccontare cosa sia effettivamente accaduto e come vadano ora le cose ci ha pensato proprio Morata.

La verità sulla relazione Morata-Campello

Parlando al quotidiano Marca, Morata oltre a far riferimento ai dettagli legati alla nuova avventura calcistica, si è concentrato sul punto di vista personale. “Sono molto felice. Tutto nella vita ha uno scopo: migliorare, appianare le piccole divergenze. Ci amiamo molto e non è successo niente di importante che ci abbia portato a prendere questa decisione”, ha detto facendo riferimento al rapporto con Alice Campello.

E sulla separazione di alcuni mesi: “Sono piccole cose che mi hanno aiutato a dare valore, a sapere distinguere ciò che vogliamo da ciò che non vogliamo e a volere stare con la famiglia per tutta la vita“, ha aggiunto il centravanti spagnolo.