Molto riservato, lontano dai social network e amante della sua terra: ecco qualche curiosità sull’attore di Romanzo Famigliare, Guido Caprino.

Di origini siciliane, Guido Caprino è un attore televisivo e cinematografico. Nella sua carriera ha dato prova di grande talento, dopo i suoi esordi come modello. Ma chi è davvero dentro e fuori il set? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto, ripercorrendo le principali tappe della sua carriera e della vita privata, con alcune interessanti curiosità.

Guido Caprino, chi è: biografia e carriera

Nato a Taormina il 3 gennaio 1973, sotto il segno zodiacale Capricorno, Guido Caprino ha vissuto la sua infanzia a Nizza di Sicilia, prima di diventare un celebre attore.

Ha conseguito il diploma di odontotecnico a Messina e successivamente si è trasferito a Milano, dove ha cominciato a lavorare in ambito pubblicitario come modello.

In seguito si è trasferito a Roma, inseguendo il suo sogno di diventare un attore. Qui ha frequentato alcuni stage di recitazione e ha studiato anche canto e recitazione con stimati insegnanti della prestigiosa Royal Academy di Londra.

La sua carriera di attore è iniziata con alcuni cortometraggi e in teatro, prima di approdare sul piccolo e grande schermo. La pellicola che gli ha fatto guadagnare la popolarità è stata Deadline, un corto del 2002.

Il suo esordio al cinema, invece, è avvenuto nel 2005 con il film Il regista di matrimoni di Marco Bellocchio. Due anni dopo, nel ruolo di co-protagonista, ha recitato ne I Vicerè.

Il debutto sul piccolo schermo, invece, è avvenuto nel 2003 con la serie televisiva Vento di ponente, sulla seconda rete Rai. Nel 2005 ha preso parte al film per la tv Matilde e l’anno seguente alla miniserie L’ultima frontiera.

Tra le altre sue partecipazioni, ricordiamo anche la serie Amiche mie del 2008, mentre dal 2009 al 2011 è stato protagonista della serie Rai di successo, Il commissario Manara, che ha contribuito ad aumentare la sua popolarità.

Successivamente, nel 2015, ha interpretato il ruolo di Pietro Bosco nella serie 1992 ed ha recitato nella fiction I Medici, mentre nel 2022 lo abbiamo ritrovato nella serie That Dirty Black Bag, trasmessa da AMC.

Nel corso della sua carriera, Guido Caprino è stato ospite di varie trasmissioni, tra cui citiamo la sua partecipazione nel 2025 a Splendida cornice, la trasmissione di Rai3 di Geppi Cucciari.

La vita privata

I fan del bell’attore purtroppo non possono reperire molti gossip sul web in merito alla sua vita privata, poiché l’attore non è particolarmente social. Lontano dai riflettori, è riservatissimo. A Vanity Fair ne ha raccontato il motivo: “Credo che un attore non debba mai parlare di sé. I sentimenti vanno preservati. Io sono fatto così (…) Magari un giorno mi succederà qualcosa, avrò uno slancio sincero e mi verrà voglia di raccontare tutto“.

Parlando di sentimenti, in passato aveva detto a IoDonna: “L’amore adulto, sano, arriva quando sei centrato in te stesso e trovi una persona altrettanto centrata”. E scherzando aggiunge: “Ho fatto un calcolo: riuscirò ad amare in quel senso verso i 74 anni“.

Parlando si sé, nel 2022 a Il Messaggero Caprino ha dichiarato di avere una compagna e una figlia piccola (all’epoca aveva due anni e mezzo) di nome Anna, ma senza aggiungere ulteriori dettagli.

Una delle sue case è vicino a Taormina, dove è nato, in merito alla quale ha raccontato: “Una città bella e magica, come la Sicilia: eppure la mia terra se le vuoi davvero bene la devi amare e odiare allo stesso tempo. Diffidate dai siciliani che parlano solo bene della nostra isola: dobbiamo essere più duri con noi stessi per vederla crescere davvero, la Sicilia”.

Guido continua a vivere tra Nizza di Sicilia e Milano, dove risiede la sua famiglia.

Le curiosità su Guido Caprino

– Riguardo al suo percorso di studi “bizzarro” e al suo diploma di Odontotecnico, Caprino in un’intervista per IoDonna ha dichiarato di aver sempre saputo che quella non era la sua vocazione, voleva solo diplomarsi: “Ne avevo cambiate quattro, non ne potevo più”.

– L’amore per la recitazione è nato quasi per caso: partecipò a un laboratorio organizzato dalla compagnia teatrale del cugino, e ne fu folgorato. “Ho sentito un clic. Dopo il diploma, comunque, mi sono preso un anno sabbatico. Che sono diventati 23…“, ha detto a IoDonna.

– All’inizio del suo percorso ha preferito recitare copioni diversi fra loro e che gli sono fruttati poca notorietà. Nonostante spesso la gente non lo riconosca, Guido si è detto molto geloso della sua privacy e fa di tutto per proteggerla dagli occhi indiscreti.

– Uno dei suoi musicisti preferiti è Frank Zappa, del quale ha detto a Il Messaggero: “uno che scriveva in un anno sei lp di sei generi diversi. Ho scelto che Manara si ispirasse a lui”.

– Ha trascorso un anno in Sudafrica: “ho scoperto l’Africa e la sua forza primordiale, le sue contraddizioni enormi. E nel cuore m’è rimasto il mal d’Africa”, ha dichiarato.

– Sogna di recitare in una commedia, far ridere e sorridere gli spettatori.

– Prova grande stima per Valeria Golino.

– Non ha un profilo su Instagram ma su questo social c’è una sua fanpage seguita da migliaia di suoi fan.