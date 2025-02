Gli ex coniugi Wanda Nara e Maxi Lopez denunciano Mauro Icardi per presunti maltrattamenti al loro figlio.

Ancora colpi di scena nella movimentata rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che continuano a darsi battaglia a suon di denunce. Ma l’ultima ha un dettaglio inaspettato. Infatti, l’ultimo attacco è di Wanda, che insieme all’ex marito Maxi Lopez (che lasciò per Icardi), denunciano il calciatore del Galatasaray di maltrattamenti nei confronti di uno dei loro figli.

Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Wanda Nara e Maxi Lopez denunciano Mauro Icardi

Wanda Nara e il suo ex marito, Maxi Lopez, hanno presentato una denuncia contro Icardi, accusandolo di maltrattamenti nei confronti di uno dei loro figli.

La notizia è emersa durante il programma argentino “LAM“, dove è stato rivelato che il ragazzino sarebbe stato vittima di aggressioni fisiche da parte di Icardi.

Mauro Icardi

Secondo quanto riportato, il bambino ha confidato di essere stato colpito più volte alla testa quando viveva con il calciatore. La situazione è stata così grave che la scuola ha dovuto contattare i genitori a causa del comportamento anomalo del ragazzo.

Il conduttore del programma, Angel de Brito, ha descritto il grave stato emotivo del giovane, che ha dovuto affrontare diversi test psicologici. I genitori hanno notato un cambiamento nel suo comportamento: “Era molto angosciato e triste, non rendeva a scuola” ha affermato de Brito. Durante le conversazioni con i professionisti, il bambino ha menzionato che Icardi, nonostante i suoi lati positivi, lo “sfidava” e ha parlato di “colpirlo in testa“.

La reazione di Wanda Nara e Maxi Lopez

Wanda Nara e Maxi Lopez, preoccupati per la salute del loro figlio, hanno deciso di unirsi per affrontare questa difficile situazione legale.

La loro denuncia segna un punto di rottura nella già turbolenta relazione con Mauro Icardi, con il quale Wanda ha condiviso anni di vita e controversie pubbliche. L’accusa di maltrattamento getta un’ombra pesante sulla figura di Icardi, noto non solo per le sue prestazioni calcistiche, ma anche per le sue complesse dinamiche familiari. Ora non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.