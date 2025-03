Grande gioia per Bianca Balti in occasione del suo 41esimo compleanno. La modella ha festeggiato con una torta decisamente non consueta.

Bianca Balti, celebre top model italiana, ha festeggiato in queste ore il suo 41° compleanno (il 19 marzo). La donna, che anche di recente ha raccontato alcuni dei momenti della sua battaglia contro un tumore con una nuova terapia, ha scelto un modo decisamente originale per celebrare questa giornata speciale. Per lei, infatti, niente classica torta con le candeline, ma qualcosa di ben differente.

Bianca Balti festeggia il 41esimo compleanno

L’abbiamo vista a Sanremo 2025 in tutto il suo splendore e Bianca Balti, al netto del proseguimento della sua battaglia contro un tumore, continua ad essere bellissima e affrontare ogni momento della sua vita col sorriso. La conferma è arrivata anche in queste ore in relazione al giorno del suo 41esimo compleanno

Bianca Balti – www.donnaglamour.it

La donna, come anticipato, ha deciso di festeggiare, per ora, in modo originale. Per la super modella, infatti, come è stato possibile vedere su Instagram, non è arrivata la classica torta con le candeline ma qualcosa di molto diverso. La Balti si è mostrata vestita con un comodo completo rosa e ha sfoggiato il suo sorriso radioso, dimostrando ancora una volta la sua autenticità e il suo spirito giocoso. Il tutto accompagnato da… una lasagna.

Le candeline e la “non” torta

Per il suo compleanno, la Balti ha optato, come anticipato, non per una torta dolce ma per una deliziosa lasagna! La modella ha condiviso il momento con i suoi followers su Instagram, mostrando con entusiasmo una teglia fumante di lasagna decorata con numerose candeline bianche. Lo scatto social, accompagnato dalla frase “Birthday lasagne beats birthday cake any time” (“La lasagna di compleanno batte la torta di compleanno in qualsiasi momento”), ha subito catturato l’attenzione del web, ricevendo una valanga di like e commenti divertiti.

Questo modo insolito di festeggiare il compleanno non solo ha messo in evidenza perfettamente la personalità ironica, semplice e appassionata delle tradizioni italiane da parte della Balti ma, se vogliamo, ha pure mostrato l’attaccamento della donna alle sue origini nonostante ormai da tempi si trovi a vivere all’estero.