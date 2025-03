Che fine ha fatto Fabrizio Bracconeri: l’addio alla tv e la malattia del figlio

In molti lo ricordano come attore e in tv. Ma che fine ha fatto Fabrizio Bracconeri? Ecco cosa sappiamo sulla vita dell’uomo oggi.

In tanti ricordano con piacere Fabrizio Bracconeri, attore e personaggio televisivo italiano, noto al grande pubblico per il ruolo di Bruno Sacchi nella serie televisiva “I ragazzi della 3ª C” e per la sua partecipazione al programma “Forum“. Da tempo, però, gli spettatori del piccolo schermo non hanno notizia di lui. La domanda che in tanti si pongono infatti è “Che fine ha fatto?“. Dando uno sguardo sul web è stato possibile ricostruire un po’ la sua vita e capire cosa stia facendo oggi.

Bracconeri: il cinema e la tv

Il famoso volto della tv e del cinema Fabrizio Bracconeri è nato e cresciuto nel quartiere romano di Primavalle. L’uomo ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 con piccole parti in alcune pellicole, ottenendo il suo primo ruolo significativo nel 1983 nel film “Acqua e sapone” di Carlo Verdone. Ma non solo. La notorietà è arrivata nel 1987 con la serie TV “I ragazzi della 3ª C”, dove ha interpretato il personaggio di Bruno Sacchi.

Nel corso della sua lunga carriera, però, Bracconeri si è mostrato in diverse altre opere televisive fino ad arrivare alla famosa trasmissione Forum con Rita Dalla Chiesa dove è stato protagonista dal 1992 al 1995 e poi dal 2004 al 2013. Successivamente, però, di lui si sono perse, o quasi, le tracce con qualche apparizione solo nel 2020 e nel 2022 con l’opera ‘Ti racconto tuo padre’. Fino all’intervista rilasciata a ‘Bella Ma’ a gennaio con Pierluigi Diaco.

Che fine ha fatto Fabrizio Bracconeri

Ad oggi, infatti, i tanti telespettatori che hanno un bel ricordo di lui si stanno domandando che fine abbia fatto. La risposta, in realtà, è piuttosto semplice: Bracconeri, anche per questioni legate alla sua famiglia, ha dovuto abbandonare il mondo del piccolo schermo. A spiegare la vicenda era stato il diretto interessato in una intervista del 2023 a Libero. “Da otto anni sto nella Valderice in provincia di Trapani. Sono andato via da Roma perché mio figlio Emanuele, di 22 anni, soffre di una forma di autismo grave che si associa al ritardo mentale”.

Ma cosa sta facendo oggi Bracconeri? In quella stessa intervista, l’uomo aveva spiegato: “Qua, insieme a mia moglie, abbiamo trovato un istituto psico medico pedagogico che ha fatto fare notevoli miglioramenti a Emanuele. Quindi abbiamo deciso di rimanere in Sicilia dove abbiamo restaurato una casa che avevamo preso qualche tempo prima”.