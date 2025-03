In occasione dei 35 anni dal suo album di debutto nella musica, Marco Masini ha raccontato alcuni interessanti retroscena anche recenti.

Il curioso “no” al Grande Fratello e, più di recente, anche l’apparizione di successo a Sanremo 2025 con Fedez nella serata della cover con il brano ‘Bella Stronza’ in una versione rivisitata. Stiamo parlando di Marco Masini che ai microfoni di Adnkronos ha parlato in occasione dei 35 anni dall’uscita del suo album di debutto nella musica. L’intervista ha toccato svariati punti di cui noi vi riporteremo solo alcuni stralci legati all’esperienza sull’Ariston con il rapper e autore di ‘Battito’.

Marco Masini, l’incontro con Fedez e Sanremo

Nel corso dell’intervista, Marco Masini ha avuto modo di raccontare la gioia e le sue sensazioni in occasione della recente apparizione al Festival di Sanremo 2025. Spicca, in questo senso, quanto vissuto fianco a fianco con Fedez con il quale ha condiviso la serata delle cover e il duetto sulle note di ‘Bella Stronza’.

Marco Masini – www.donnaglamour.it

“È stato bellissimo, un incontro empatico, fatto di emozioni”, ha svelato Masini parlando del rapper e del feeling che subito si è instaurato tra loro. “C’è stata anche la gratificazione, per me, di aver scritto trent’anni fa una canzone che oggi appartiene a un ragazzo giovane come Federico e a tantissimi altri ragazzi, perché abbiamo incontrato il gradimento di tanti ventenni. Questo mi fa capire che abbiamo scritto qualcosa che ha toccato luoghi comuni e vari periodi storici”.

Masini ha spiegato che per lui si è trattato di “un incontro che mi ha lasciato tantissimo a livello musicale e professionale: abbiamo lavorato con FT Kings, un ragazzo del 2003, produttore di Simba LaRue e Baby Gang e fatto una produzione che si basa su questi tre mondi completamente lontani, coniugati e messi insieme, che hanno portato a un solo risultato, creando un’emozione e una storia nuova”.

Il retroscena sulla serata cover

A precisa domanda su degli aneddoti accaduti a Sanremo, l’artista ha raccontato: “Cinque minuti prima di salire sul palco (nella serata cover con Fedez ndr), per dare tranquillità e serenità, mi sono messo a parlare del Milan con Federico mentre si stava provando il pezzo, per distrarlo da questa tensione. E tensione ce n’è stata tanta in quei giorni, perché comunque sono uscite tante cose intorno a questo brano che riguardavano direttamente Federico, la canzone, e me”.

Il risultato, per Masini è stato ottimale: “Credo che poi alla fine la musica sia quella che determina il risultato finale. La canzone credo sia venuta bene e lo dimostra il fatto che, dopo aver finito di cantare, tutte le polemiche sono state messe a tacere, e quindi di conseguenza credo che la musica abbia vinto su tutto”.