Paura per Bobby Solo: malore durante il concerto, come sta

Attimi di paura per Bobby Solo a seguito di un malore durante il recente concerto. Ecco come sta l’artista: il videomessaggio.

Qualche tempo fa aveva spiegato l’origine del suo nome, scelto per errore. Negli anni, però, tutto hanno imparato a conoscerlo e ad amarlo. Stiamo parlando di Bobby Solo che ancora oggi si cimenta in importanti concerti. Durante l’ultimo, però, l’artista è stato vittima di un brutto malore che lo ha obbligato a fermare l’evento.

Bobby Solo: malore durante il concerto

Nelle scorse ore, Bobby Solo è stato vittima di un brutto malore durante il concerto che si è tenuto nella giornata di giovedì 20 marzo, al Capitol Pordenone. Il cantautore era sul palco per celebrare i suoi 80 anni quando ha dovuto fermare l’evento per alcune problematiche che hanno destato grande preoccupazione a tutti i suoi fan.

Secondo le informazioni trapelate sulla vicenda, pare che l’artista, dopo 50 minuti dall’inizio dello show, si sia dovuto fermare per un malore improvviso. “Datemi una sedia, non mi sento bene“, avrebbe detto dopo aver terminato una delle canzoni previste in scaletta. A quel punto, il concerto è stato interrotto in attesa dell’intervento dei sanitari. I medici sono giunti sul palco e si sono subito sincerati dello stato di salute del cantante. Per lui, va detto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Come sta l’artista

Sebbene sul momento ci sia stata grande paura per le sue condizioni, lo stesso Solo ha voluto subito mettere a tacere ogni ipotetico rumor sul suo conto intervenendo con un post su Instagram in queste ore. “Carissimi amici, volevo tranquillizzarvi. Ho fatto dieci giorni di antibiotici per la mia influenza e non ho mangiato per un giorno e mezzo perché non avevo fame. Dopo 50 minuti di concerto mi è venuta una ipoglicemia, ho avuto un calo di zuccheri, ho sentito un sudore freddo e sono svenuto”, le sue parole. Adesso, l’uomo sta meglio e ha promesso di rifare il concerto a Pordenone.