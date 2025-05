Cecilia Rodriguez rompe il silenzio su Belen: “Ho fatto fatica”

Il rapporto con la sorella Belen, ma anche l’amore per Ignazio Moser: parla Cecilia Rodriguez al podcast di Valentina Ferragni.

Sono settimane di grandi rumors per quanto riguarda i rapporti interni alla famiglia Rodriguez-Moser. Non solo la presunta crisi tra Cecilia e Ignazio ma anche una possibile rottura tra le due sorelle argentine. In questo senso, va in controtendenza l’intervista rilasciata da Chechu al podcast di Valentina Ferragni, ‘Storie oltre le Stories’.

Cecilia Rodriguez e l’amore per Ignazio Moser

Durante il faccia a faccia con Valentina Ferragni nella prima puntata del nuovo podcast ‘Storie oltre le Stories’, Cecilia Rodriguez ha ripercorso alcune delle sue tappe in Italia partendo dal principio. In questo senso non è mancato, ovviamente, il riferimento a come abbia conosciuto Ignazio Moser, suo attuale marito.

“Ho fatto il reality per farmi conoscere, ho cercato di non fingere”, ha ammesso parlando del Grande Fratello al quale ha preso parte. “In quell’esperienza ero da sola, non avevo il telefono e non potevo avere consigli di nessuno. Ho agito con la mia testa ed è stata la cosa che più mi è piaciuta”.

In quella occasione, nella Casa del GF, l’argentina ha conosciuto e si è fidanzata con Moser: “Dopo 8 anni ho la conferma che è l’amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima“, ha dichiarato la donna.

Il rapporto e il paragone con Belen

Nel corso dell’intervista con Valentina Ferragni, Cecilia ha avuto modo di soffermarsi anche sulle difficoltà avute dalla Rodriguez nel continuo confronto con sua sorella Belen. Prendendo spunto anche da quanto accaduto tra le sorelle Ferragni, Valentina ha domandato all’argentina un commento.

“Ho fatto fatica, mi dispiace di averne parlato molto poco con lei. Mi vergognavo”, ha ammesso Chechu. “Non ero io a mettermi a paragone, la gente lo faceva. Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava costruendo, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dicevano ‘tua sorella canta, devi farlo anche tu’. Anche se siamo cresciute nella stessa famiglia e in molte cose la pensiamo uguale, io non vi darò mai quello che vi dà lei. Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, ma che fossi la ‘sorella di’”.