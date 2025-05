Francesca Fagnani colpisce a Belve: il look white firmato dal prezzo super

Anche nella seconda puntata di Belve 2025, Francesca Fagnani ha fatto centro con il suo look elegante e firmato dal costo pazzesco.

Nella seconda attesissima puntata di Belve, in onda martedì 6 maggio 2025 su Rai 2, Francesca Fagnani torna a catalizzare l’attenzione del pubblico con la sua consueta grinta e il suo stile inconfondibile. La giornalista romana, padrona di casa del talk show più tagliente della televisione italiana, ha saputo anche questa volta coniugare l’acume delle sue domande a una presenza scenica potente, sottolineata da un look sofisticato e deciso, come fatto nel primo appuntamento dove aveva colpito per il total black portato con grande stile.

Francesca Fagnani: la seconda puntata di Belve 2025

Esattamente come capitato nella primissima puntata di Belve, Francesca Fagnani ha saputo stupire tutti non solo per il contenuto delle sue interviste ai vari Milly D’Abbraccio, Alessandro Preziosi e Paola Iezzi, protagonisti del secondo appuntamento stagionale. Il programma, ormai diventato un momento cult, continua a distinguersi per il tono diretto e la capacità della conduttrice di mettere a nudo senza filtri gli ospiti.

La padrona di casa si è confermata non solo un volto televisivo autorevole, ma anche un’icona di stile. In questa puntata ha scelto di indossare un capo firmato Dolce&Gabbana, maison italiana che da sempre esalta la femminilità e il carattere delle donne che la indossano. Una scelta in linea con la sua personalità forte e indipendente, capace di trasmettere eleganza senza mai risultare artefatta.

A confermare tutto è stata la sua stylist, Claudia Scutti, a Fanpage che ha aggiornato i fan riguardo gli outfit di questa stagione della giornalista e conduttrice: “I brand sono sempre i suoi, quelli che le stanno bene e sono anche dei brand amici. Quest’anno partiamo con Giorgio Armani, poi nella seconda puntata veste Dolce&Gabbana“.

L’abito della seconda puntata e il costo

Proprio riguardo l’abito indossato dalla Fagnani, come è stato possibile vedere dalle prime immagini relative alla seconda puntata, ci si è potuti focalizzare sui dettagli. Si tratta di un tailleur bianco avorio dalle linee sartoriali impeccabili, firmato Dolce&Gabbana. Il blazer monopetto, strutturato e perfettamente aderente, presenta una silhouette rigorosa ma allo stesso tempo femminile, con spalle leggermente accentuate e revers classici.

I bottoni tono su tono e le tasche a pattina sottolineano l’attenzione al dettaglio, mentre il taglio lungo dona slancio alla figura. Abbinato a pantaloni coordinati e accessori minimal, come orecchini a cerchio e una piega ondulata naturale, il look esprime un’eleganza moderna, decisa e raffinata: proprio come la conduttrice di Belve. Dando uno sguardo al web, è stato possibile scoprire che il solo blazer – o quantomeno un modello molto simile – può avere un costo che si aggira attorno ai 2800 euro, confermando la scelta di un outfit di altissimo profilo.