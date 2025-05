Dopo 13 arresti cardiaci, la giovane attrice 11enne Milena Brandao perde la vita: la terribile notizia sconvolge il mondo intero.

Il mondo intero è sconvolto per la notizia della prematura scomparsa della attrice undicenne Milena Brandao.

La giovanissima attrice brasiliana conosciuta per il suo ruolo nella serie Netflix Sintonia, è morta il 2 maggio all’età di soli 11 anni. La notizia, che ha sconvolto il pubblico e l’industria dell’intrattenimento, è stata data dalla madre Thays attraverso un toccante messaggio pubblicato sui social. Ma scopriamo che cosa è successo.

La notizia della morte di Milena Brandao

L’annuncio della morte della giovane attrice è stato diffuso dagli stessi genitori attraverso i social.

La piccola attrice era ricoverata presso un ospedale di San Paolo, in Brasile, dove è deceduta dopo aver subito ben 13 arresti cardiaci a causa di un tumore cerebrale diagnosticato pochi giorni prima.

Secondo quanto riportato dai media locali, Milena Brandao ha iniziato ad accusare malesseri lo scorso 24 aprile, manifestando forti mal di testa. In un primo momento i sintomi erano stati associati alla dengue, una malattia virale comune in Brasile, e la bambina era stata dimessa.

Tuttavia, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate: non riusciva più a camminare e ha perso conoscenza in bagno, urlando dal dolore. È stato allora che è stata ricoverata d’urgenza e i medici hanno scoperto la presenza di un tumore al cervello.

Il dolore della madre e il ricordo sui social

Con un lungo post su Instagram, la madre di Milena Brandao ha condiviso il suo dolore: “Abbiamo perso la nostra bambina, ma so che ora è tra le braccia di Dio“. La donna ha ricordato la figlia come una bambina solare e gioiosa, in grado di portare felicità a chiunque le stesse accanto.

“Mi manchi già, e mi mancherai sempre di più” ha scritto commossa.

La scomparsa di Milena Brandao rappresenta una perdita enorme per la giovane comunità artistica brasiliana. Nonostante la giovanissima età, aveva già mostrato un talento promettente nella recitazione. Il pubblico di Netflix la ricorderà per sempre grazie al suo ruolo in Sintonia, una delle serie più amate della piattaforma in Brasile.