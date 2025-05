Annalisa Minetti vittima di insulti dopo la separazione dal marito: lo sfogo in tv

Dopo aver raccontato di essersi separata dal marito, Annalisa Minetti ha spiegato di essere stata vittima di un’ondata di odio e insulti senza precedenti.

Nelle scorse ore Annalisa Minetti ha raccontato di essersi separata dal marito. La donna, nel corso di una intervista a Verissimo, ha spiegato cosa sia accaduto nel rapporto con l’ormai ex compagno. Quello che, però, non si sarebbe mai aspettata è l’ondata d’odio nei suoi confronti arrivata dopo quell’annuncio. La Minetti ha scelto quindi di sfogarsi parlando a ‘La Volta Buona’ su Rai 1.

Annalisa Minetti e la separazione dal marito

Come anticipato, Annalisa Minetti ha raccontato a Verissimo di essersi separata dal marito. Senza entrare troppo nei dettagli di quanto accaduto, la cantante ha spiegato come, col passare del tempo, si sia persa la complicità di coppia, cosa che ha portato all’inevitabile epilogo, reso pubblico proprio nel salotto di Canale 5.

“Mi sono presa cura di lui come una madre, ma ho perso la complicità. Non ero più felice”, erano state alcune delle parole della Minetti che successivamente a quella intervista è stata investita da un’ondata di critiche e anche di insulti.

Insulti e critiche alla Minetti: lo sfogo

Parlando nella puntata di martedì 6 maggio de ‘La Volta Buona‘ su Rai 1, la Minetti ha spiegato cosa sia capitato dopo la messa in onda dell’intervista a Verissimo: “Ho una famiglia molto grande che comprende figli e due ex mariti. Io non posso fare diversamente. In questo senso mi piacerebbe educare anche il pubblico a questo dato che dopo l’annuncio della separazione sono stata criticata“.

Critiche che si sono spinte, come anticipato, fino agli insulti: “Cosa mi hanno scritto e detto? Io ho annunciato la separazione parlando bene del mio ex marito. Mi hanno detto che sono ‘stronza’, che lui era un bravo ragazzo e dovevo tenermelo stretto, ma anche che dovevo rimanere a casa a pensare alla famiglia anziché correre o cantare”. E ancora: “Credo di aver avuto tanto coraggio e di aver raccontato la mia esperienza che può essere educativa per altri”.

In questo senso la Balivo ha preso le difese della sua ospite spiegando come nessuno, tranne i diretti interessati, possano veramente comprendere e sapere determinate dinamiche.