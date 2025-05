“Noi primi haters dei Ferragnez”: Pio e Amedeo show, poi la frecciata a Fedez

Il duo comico Pio e Amedeo e le rivelazioni sul rapporto con Fedez ma anche il duro commento sulla ormai ex coppia dei Ferragnez.

In passato avevano criticato aspramente Chiara Ferragni definendola “simbolo del degrado culturale”. Ora Pio e Amedeo sono tornati a parlare anche della nota imprenditrice digitale e di Fedez, suo ex marito. Intervenuti al podcast BSMT con Gianluca Gazzoli, la coppia di comici ha sottolineato come, tra i vari personaggi, il rapper sia uno di quelli con cui i due non hanno mai fatto “pace”.

Pio e Amedeo su Fedez

Ospiti del famoso e seguitissimo podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT, Pio e Amedeo hanno avuto modo di raccontare alcuni aspetti della loro storia artistica e carriera rimasti ancora inediti. Tra i vari passaggi si è fatto notare anche quello relativo all’incontro e ai malumori con Fedez e, in generale, con i Ferragnez.

Il duo comico ha sottolineato come tra le loro varie discusse apparizioni accanto a personaggi famosi, quella con Fedez, che li aveva chiamati in causa dopo un loro monologo trasmesso a ‘Felicissima Sera’, show che conducevano su Canale 5.

I due uomini hanno spiegato come siano rimasti piuttosto sconcertarti dal fatto che il rapper abbia fatto pace con tutti tranne che con loro. “Ha fatto pace con cani e porci tranne che con noi“, hanno sottolineato i due col sorriso.

La frecciata ai Ferragnez

Passando poi ai Ferragnez, i due comici hanno sottolineato come loro siano stati “i primi loro haters“. E ancora: “Abbiamo sempre dichiarato cosa pensiamo su di loro, anche cose brutte. Ti ricordi i Ferragnez? Noi siamo stati i primi a odiarli. Le truffe, il Pandoro… ma la vera truffa è stata quella di averci venduto per anni la famiglia del Mulino Bianco. Ci facevano sentire di me*da perché non avevamo quello splendore in casa. Ma vendevano qualcosa che non esisteva”.

E ancora: “Io ero tra quelli che ci credeva. Non mi è mai andata giù questa cosa che ci facessero la morale, loro che mettevano il telefono in faccia ai bambini”, hanno detto i comici al podcast BSMT.