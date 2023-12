Al Corriere della Sera Pio e Amedeo hanno commentato il caso Balocco-Ferragni e hanno scagliato una bordata contro l’influencer.

Anche Pio e Amedeo sono tra i tanti vip che, in queste ore, hanno voluto dire la loro in merito al caso di Chiara Ferragni, investita da un vero e proprio scandalo a causa della sua “falsa beneficenza”. Sulla questione i due comici hanno detto al Corriere della Sera:

“Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, speriamo che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone”.

Chiara Ferragni

Pio e Amedeo contro Chiara Ferragni

L’ultima settimana è stata alquanto difficile per Chiara Ferragni, bersagliata da una marea di critiche a causa dello scandalo dei Pandori “griffati” e della sua falsa beneficenza. Sulla questione sono intervenuti anche Pio e Amedeo, che l’hanno definita simbolo del “degrado culturale” attuale. Nei giorni scorsi i due avevano ironizzato sulla controversa vicenda affermando:

“È uscito il pandoro di Pio e Amedeo. Se comprate il pandoro rosso dentro trovate il biglietto del film nostro. Il ricavato andrà in beneficenza… A noi! Se qualcosa va storto tra un anno chiediamo scusa. Facciamo un video dove siamo trasandati, con la maglietta del pigiama di quando ti ricoverano, il trucco sbavato. Poi piangiamo un pochettino e chiediamo scusa. Oggi la dignità la puoi comprare, costa un milione”.

Chiara Ferragni replicherà alle polemiche in circolazione? Al momento l’influencer sembra aver deciso di chiudersi dietro al massimo riserbo e, secondo i rumors in circolazione, sarebbe “distrutta” per quanto accaduto.