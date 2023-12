Francesca Sofia Novello è stata ospite a Mamma Dilettante e ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello è stata ospite al podcast Mamma Dilettante e ha risposto ad alcune domande di Diletta Leotta in merito alla sua vita privata accanto alcuni celebre campione Valentino Rossi. La conduttrice le ha anche chiesto se lei e Valentino fossero soliti fare l’amore prima di una gara, e la modella ha risposto senza peli sulla lingua affermando:

“Ma sì, ormai sdoganiamola questa cosa. (…) I piloti hanno talmente tanto da fare tra meeting e prove, che non è che hanno poi molto tempo di dedicarsi a queste ombrelline. Quindi non è che c’è tutto questo gran s**so… Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. E a noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava. Però non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera”.

Francesca Sofia Novello: la storia con Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello ha risposto ad alcune domande di Diletta Leotta sulla sua vita privata, e ha anche rotto il silenzio in merito ad alcuni dei particolari più intimi sulla sua vita di coppia e sul suo legame con Valentino Rossi, con cui un anno fa ha realizzato il sogno di diventare mamma per la prima volta.

I due hanno avuto insieme la loro prima figlia, Giulietta, e la modella ha ammesso che un giorno le piacerebbe avere un altro bambino. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan dei social non resta che attendere.