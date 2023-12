Dopo lo scandalo da cui è stata travolta nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha dovuto subire un’altra batosta.

A causa dello scandalo che ha travolto Chiara Ferragni nelle ultime ore, il brand Safilo ha deciso di “stracciare” i contratti presi con l’influencer che, con il noto marchio di occhiali, ha realizzato alcune delle sue collezioni. Stando a quanto riporta Il Sole24Ore il gruppo veneto ha comunicato che non produrrà più occhiali per l’influencer per “violazioni degli impegni contrattuali”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: Safilo straccia il contratto

Dopo la gogna social e mediatica sembra che l’impero faticosamente costruito da Chiara Ferragni in questi anni abbia iniziato a scricchiolare, e Safilo è il primo brand importante che ha fatto sapere di voler recidere gli mpegni presi con la nota imprenditrice digitale.

“Una fonte interpellata dall’agenzia Reuters ha confermato che la decisione di Safilo è legata alle clausole di «buona condotta» invocate dopo la decisione della scorsa settimana dell’Antitrust di colpire Ferragni con una multa di 1,075 milioni di euro”, si legge su IlSole24Ore.

Dopo che l’Antitrust ha fatto sapere di voler multare l’influencer, Chiara Ferragni ha pubblicato un video di scuse e a seguire si è trincerata dietro il più assoluto riserbo. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se l’influencer tornerà a mostrarsi durante le feste di Natale.