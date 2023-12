Alcuni utenti in rete si sono accorti che il video di scuse condiviso da Chiara Ferragni sarebbe simile a quello dell’attivista Salma Shawa.

Una nuova bufera sta per abbattersi contro Chiara Ferragni che, nelle ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone per il caso della sua “falsa beneficenza” e che, inoltre, ha condiviso un video di scuse sui social che per molti sarebbe “costruito a tavolino”.

In queste ore Dagospia ha fatto sapere che molti utenti si sarebbero resi conto che il video condiviso dall’influencer sarebbe estremamente simile a quello condiviso sui social dall’attivista palestinese Salma Shawa per portare l’attenzione generale sulla drammatica situazione che ha colpito il suo paese in guerra.

Chiara Ferragni: il video copiato

Il video di scuse condiviso da Chiara Ferragni dopo lo scoppio dello scandalo Balocco ha sollevato un putiferio in rete, e c’è chi se l’è presa con l’influencer per averlo studiato a tavolino dal look all’abito utilizzato (sulla vicenda si è espressa anche l’armocromista Enrica Chicchio).

In queste ore poi alcuni utenti si sono resi conto della somiglianza tra il video dell’influencer con quello condiviso dall’attivista palestinese Salma Shawa, persino per quanto riguarda l’abito indossato durante la clip. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? Al momento Chiara Ferragni ha preferito non pronunciare ulteriori parole sull’argomento e, dopo il video di scuse, non è più apparsa sui social. L’influencer ha fatto sapere che devolverà 1 milione di euro in beneficenza, ma la bufera scatenatasi contro di lei non sembra essere in procinto di placarsi.