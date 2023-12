L’attrice Vera Gemma ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul suo aspetto estetico e sulla sua vita privata.

Vera Gemma si è raccontata in un’intima intervista del Corriere della Sera e ha svelato che la sua giovinezza come figlia d’arte sarebbe stata tutt’altro che semplice. L’attrice ha ammesso che a casa sua sarebbe esistita una vera e propria ossessione per la bellezza e che, per questo, i suoi genitori l’avrebbero spinta a rifarsi il naso nonostante per lei non ce ne fosse bisogno.

“Non ci hanno mai parlato di droghe, ma si sono raccomandati mille volte di non ingrassare. Erano ossessionati dalla bellezza. Volevano che fossimo all’altezza di papà”, ha dichiarato l’attrice.

Vera Gemma

Vera Gemma: i ritocchi estetici

Vera Gemma si è confessata a cuore aperto svelando alcuni retroscena sulla sua giovinezza travagliata e sui problemi da lei vissuti a causa del mondo basato sulle apparenze in cui è cresciuta. “Mi rifugiavo nelle borgate pericolose, cercavo storie di vita estreme: avevo bisogno di verità assenti nel mondo perfetto dello spettacolo, non volevo essere complice di quella grande bugia“, ha rivelato l’attrice, che ha anche ammesso di aver vissuto storie d’amore turbolente o con persone forse poco raccomandabili.

“A livello di uomini, ho cercato proprio fra i criminali, mi piacevano quelli usciti dal carcere, sentivo la loro rabbia, volevo aiutarli. La mia vita era un set meraviglioso, ma soffrivo anche, parlavo la stessa lingua di quei disperati”, ha dichiarato l’attrice, che ha avuto un figlio insieme al musicista Henry Harris.