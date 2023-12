Al GF Greta Rossetti ha svelato alcuni retroscena sulla liaison da lei avuta con l’attore Michele Morrone e lui non l’avrebbe presa bene.

Secondo indiscrezioni la star di 365 Days, Michele Morrone, non avrebbe preso affatto bene quanto ha svelato nelle ultime ore Greta Rossetti che al GF, ha parlato della liaison da lei avuta con l’attore e del perché sia finita.

“Come ha reagito Morrone di fronte a queste confessioni fatte nella casa del Grande Fratello? Pare che si sia molto infastidito e c’è un motivo preciso. Da sempre l’attore è attentissimo alla sua privacy e non ama il gossip”, si legge sul settimanale Chi.

Michele Morrone

Greta Rossetti: la relazione con Michele Morrone

Al GF Greta Rossetti ha confessato di aver vissuto una liaison con l’attore Michele Morrone, naufragata quando lui le avrebbe proposto di seguirlo in America per la promozione di un suo film. Sulla questione non sono emerse conferme e, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Morrone non avrebbe preso affatto bene quanto svelato da Greta nella casa del reality show. L’attore è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non sono note molte informazioni sul suo conto.

“La cosa è andata avanti dei mesi. Andava tutto bene, mi ha anche chiesto di andare con lui in America perché doveva promuovere un film, ma lì ho detto di no. Poi vabbè è finita dopo tipo tre mesi“, aveva dichiarato Greta sulla vicenda. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.