Enrica Chicchio, armocromista che ha lavorato anche per Elly Schlein, ha rotto il silenzio sull’ultima apparizione social di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni è stata travata da un’ondata di polemiche a causa dello scandalo per la sua “falsa beneficenza” e, a seguire, si è mostrata con aspetto dimesso via social scusandosi con i fan e dicendosi pronta a fare una donazione di 1 milione di euro. Sulla questione è intervenuta anche Enrica Chicchio, l’armocromista di Elly Schlein, che in riferimento al video condiviso dall’influencer ha confessato a MowMag:

“Ha usato il colore grigio per enfatizzare quel processo di dispiacere in base a quello che è successo […] Il grigio è il colore ideale poiché nel suo specifico caso, si mette in contrapposizione ai colori caldi e brillanti del suo incarnato”.

Chiara Ferragni: l’armocromista

Chiara Ferragni sembra aver realizzato un video ben studiato per fornire le sue scuse pubbliche dopo lo scandalo della falsa beneficenza e sono in tanti, tra i fan, ad aver abbandonato in massa il suo profilo e ad aver specificato di aver trovato false le sue scuse. Sulla comunicazione “non verbale” messa in atto dall’influencer nel video è intervenuta anche l’armocromista Enrica Chicchio, che a MowMag ha ammesso:

“Io sicuramente, per mantenere una conversazione più fedele e rispettosa nei confronti di chi è investito nel suo pandoro e quindi nei confronti dei suoi follower, avrei mantenuto i miei soliti colori, proseguendo con una comunicazione meno fintamente dispiaciuta ma più reale. Se, invece, vogliamo aderire completamente a quello che è stato il messaggio del dispiacere, allora va bene l’uso del grigio. È stato molto studiato a tavolino”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti si chiedono quando Chiara Ferragni tornerà a mostrarsi via social.