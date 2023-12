Federica Pellegrini ha rotto il silenzio in merito ai gossip sul presunto flirt da lei avuto in passato con Alberto Tomba.

Nel 2018 sono circolate indiscrezioni in merito ad un presunto flirt tra Federica Pellegrini e l’ex sciatore Alberto Tomba. Ora che sta per diventare madre della sua prima figlia è stata la stessa ex nuotatrice a rompere il silenzio in merito alla questione e a confessare a La Stampa:

“No, la vera amicizia è scattata tardi. Io stavo quasi per ritirarmi, ero impegnata e nonostante qualche bislacco gossip Matteo non è mai stato geloso di lui. Quella gelosa sono io”. Lei e l’ex sciatore sarebbero stati dunque solamente buoni amici e, all’epoca della loro presunta frequentazione, lei era già legata a Matteo Giunta (con cui è convolata a nozze nel 2022).

Federica Pellegrini: i gossip su Alberto Tomba

Oggi l’ex nuotatrice sta per avere la sua prima figlia insieme al marito Matteo Giunta, e sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua vita privata e alla nascita della sua prima figlia. La bambina è attesa tra il periodo di Natale e Capodanno, e Federica Pellegrini e suo marito continuano a mantenere il massimo riserbo in merito alla vicenda.