Giacomo Czerny ha subito un delicato intervento a causa di un aneurisma cerebrale e lui stesso nelle scorse ore ha aggiornato i fan sulle sue condizioni attraverso le sue stories via social. L’intervento sarebbe stato svolto d’urgenza e lui stesso ha ammesso che avrebbe rischiato di morire.

“Mi hanno detto che la situazione non era delle migliori ed è stata tosta, in seguito ho capito che la mia è stata un’operazione d’urgenza perchè rischiavo di morire ed è stata una consapevolezza dura da somatizzare. Sono stati giorni orribili, sono in ripresa”, ha dichiarato l’ex volto di Uomini e Donne.

Giacomo Czerny: l’intervento

“Mi hanno trovato un aneurisma. Sono andato in panico e sono andato in ospedale, mi hanno fatto una tac e hanno visto bene cos’avevo e mi hanno trovato un aneurisma di 11 millimetri, molto grande che andava operato subito, io non ci capivo più niente e in due giorni mi hanno operato…l’intervento è andato bene”, ha dichiarato nelle sue stories via social. In tanti tra i suoi fan gli hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà, e sono in attesa di saperne di più sul suo stato di salute. Czerny ha ammesso che si sarebbe sottoposto a dei controlli dopo che avrebbe avvertito un insolito mal di testa:

“Tutto parte due mesi fa quando ero al lavoro e ho avvertito un forte mal di testa un mal di testa che non se n’è mai andato ed è rimasto costante per due mesi, io ero un po’ preoccupato, mi dicevano cefalea, nevralgia e durante queste visite mi hanno consigliato di fare una risonanza magnetica per escludere le cose peggiori“, ha confessato il videomaker ed ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? Sui social intanto in molti, tra i suoi fan, gli hanno espresso la loro vicinanza.