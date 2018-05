A 30 anni ha deciso di dire addio allo sci agonistico, per dedicarsi alla vita privata. Non prima di aver reso onore al tricolore con le sue imprese sugli sci: è Alberto Tomba!

Molti lo hanno definito un vero e proprio eroe, per la grande immagine dello sci azzurro che ha restituito al mondo durante una folgorante carriera agonistica. Alberto Tomba è stato il re assoluto nello sport sulla neve ma anche uomo determinato nel suo privato. Scopriamo l’uomo dietro il grande sportivo…

Chi è Alberto Tomba?

Slalom speciale e slalom gigante: se si pensa a queste due discipline, inevitabile che la memoria corra indietro nel tempo, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, dentro il sogno di gloria di Alberto Tomba. Carabiniere e sciatore come pochi, attivo dal 1986 al 1998 (anno del ritiro ufficiale dalla scena agonistica) ha mandato letteralmente in delirio milioni di italiani.

Classe 1966, è nato a San Lazzaro di Savena, ed è noto nel panorama sportivo mondiale come ‘Tomba la Bomba‘. Mai appellativo fu più azzeccato: 50 vittorie in Coppa del Mondo lo hanno iscritto come quarto campione di sempre per numero di successi.

Alberto Tomba, vita privata

Nel 2017, Tomba è stato contattato dalla produzione del reality L’Isola dei Famosi, a cui però ha deciso di non partecipare. Le cronache rosa si sono spesso dedicate al campione, che non ha mai dato grandi occasioni di pettegolezzo. La sua storia con Martina Colombari, dal 1991 al 1994, comunque è stata tra le più paparazzate dell’epoca.

Non ha figli, ed è molto legato alla sua famiglia e alle sue radici emiliane.

Tra le curiosità che riguardano il Tomba uomo, il fatto che sia anche un sommelier e che abbia una passione davvero originale (come ha dichiarato in un’intervista per Il Giornale): “Ho una passione per gli autolavaggi col gettone. Vado di notte, quando non c’è la fila“.