Da tempo Marica Pellegrinelli ha ritrovato la felicità accanto a William Djoko e, secondo Chi, sarebbe in attesa di un terzo bebè.

Terza cicogna in arrivo per Marica Pellegrinelli? Il gossip è diventato sempre più insistente in rete dopo che Chi ha pubblicato alcuni scatti della modella con un presunto pancino sospetto. Lo stesso settimanale ha fatto sapere che Marica Pellegrinelli avrebbe già dato la lieta notizia alle persone a lei vicine, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme e ai fan dei social non resta che attendere.

Marica Pellegrinelli: i rumor sul terzo figlio

Un altro bebè in arrivo per Marica Pellegrinelli? La modella ha avuto i suoi primi due figli (Gabrio Tullio e Raffaella Maria) insieme all’ex marito Eros Ramazzotti e, secondo i rumor riportati dal settimanale Chi, potrebbe aver deciso di allargare ulteriormente la sua famiglia insieme all’attuale compagno, il dj olandese William Djoko.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e la top model – avvistata secondo Chi con un presunto pancino sospetto – non ha confermato né smentito la notizia in circolazione. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul conto di Marica Pellegrinelli che, finora, ha sempre cercato di proteggere la privacy della sua vita privata.

In occasione del compleanno del suo compagno, la modella ha scritto una dolce dedica via social e ha affermato: “Buon compleanno anima multitalentuosa che mi ha scelto come compagna di vita (famiglia, danza, passioni, sesso e cibo di strada). E per questo mi sento benedetta ogni secondo di aver avuto la fortuna di incontrarti in tutta questa immensità di popoli. Ti amo, ti amiamo”