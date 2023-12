La mamma della conduttrice e giornalista Lilli Gruber si è spenta a Bolzano a 96 anni. I funerali si terranno il 22 dicembre.

Un grave lutto ha colpito in queste ore la giornalista Lilli Gruber: sua madre Herlinde è scomparsa in provincia di Bolzano a 96 anni. Madre e figlia erano legatissime e, senza dubbio, per il volto tv si sarà trattato di una grave e dolorosa perdita. I funerali della mamma di Lilli Gruber si terranno il 22 dicembre alle ore 15 alla chiesa di San Nicola a Egna (stando a quanto riporta Il Giornale).

Lilli Gruber

Lilli Gruber: morta la madre

Un grave e doloroso lutto ha colpito in queste ore la conduttrice Lilli Gruber, che ha perso la sua adorata mamma Herlinde. La donna abitava a Bolzano e suo marito, Alfred Gruber, era un imprenditore edile di Cortaccia, paesino su un altopiano della valle dell’Adige. Nelle scorse ore Enrico Mentana a TgLa7 ha annunciato che Lilli Gruber non sarebbe stata presente a Otto e Mezzo per “motivatissimi impegni personali” (al suo posto è stato presente il collega Giovanni Floris).

In queste ore in tanti hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà alla giornalista in questo momento che per lei deve essere particolarmente doloroso, ma al momento lei non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

A Domenica In, sul conto di sua madre, la giornalista ha detto: “Si pensa sempre che i bambini non ascoltino, non capiscano. E invece una volta ho captato una conversazione da mia nonna. A un certo punto sento mia madre che dice ‘Questa stupidaggine che le ragazze devono arrivare vergini al matrimonio’. Avevo 11 o 12 anni e questa cosa mi è rimasta impressa. C’è un proverbio tedesco che dice ‘Vergine fino al matrimonio o fino alla tomba’. Mia madre diceva che era una cosa ingiusta e stupida. Mia madre era molto avanti e lo era anche mio padre”.