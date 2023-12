Dopo l’uscita di scena dal GF di Mirko Brunetti, la sua ex Perla Vatiero ha deciso di scrivergli una lettera molto emozionante.

Il triangolo amoroso è durato poco al Grande Fratello. Stiamo parlando di Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero, con il ragazzo che è uscito dal reality con grande stupore da parte dei coinquilini ma anche dei telespettatori. Eppure, il suo nome è ancora piuttosto ricorrente nell’ambiente. Nelle ultime ore, la sua ex fidanzata, con cui aveva preso parte a Temptation Island, infatti, ha deciso di scrivergli una lettera accorata.

Perla Vatiero, la lettera a Mirko Brunetti

Nel corso delle ultime ore, Perla, al GF, ha voluto condividere alcuni pensieri con l’ex fidanzato Mirko. Emozionante la lettera che la ragazza ha scritto nella Casa del noto reality di Cinecittà.

“Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando, o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo”, ha esordito. “Voglio che in un modo o nell’altro tu mi senta accanto a te. Spesso mi capita di fermarmi a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere e far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sono certa che questo è arrivato perché sei nel cuore di ogni persona che ti vive”.

Il pensiero molto intimo della ragazza è poi andato avanti: “Sto mettendo da parte l’orgoglio e le delusioni che ho dentro perché ci tenevo a farti sentire la mia vicinanza oggi. Ti auguro buon Natale e auguro a noi tutto l’amore che abbiamo e la serenità che spero possiamo ritrovare insieme. Mi manchi e vedrai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile”.

