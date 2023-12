Selvaggia Lucarelli ha replicato contro Donatella Versace che, in queste ore, ha preso le difese di Chiara Ferragni.

La celebre stilista Donatella Versace ha pubblicato un post via social in difesa di Chiara Ferragni a seguito dello scandalo dei Pandori Balocco e della sua falsa beneficenza. Sulla questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che per prima aveva sollevato la luce sul caso già nei mesi scorsi, e a cui la Versace si è riferita con tono offensivo come “quella che si definisce giornalista”. La Lucarelli le ha replicato scrivendo:

“Un mese a parlare di patriarcato e poi ‘quella che si definisce giornalista’. La cosa migliore è che è talmente lucida che s’è sbagliata e l’ha scritto sotto un post di Sanremo”, e ancora: “Comunque in questo surreale commento di Donatella Versace ci sono tre elementi incredibili e ve li elenco. Il primo è che lei a quanto pare pensa che io sia l’Antitrust. Cioè, non ha capito che non ho multato io la sua cara best friend. Il secondo è che lei sa che io non faccio beneficenza, perché evidentemente vive nel mondo in cui se non racconti non fai. E poi la terza è che si è sbagliata e ha commentato non sotto al post del pandoro ma sotto un post in cui la sua best friend, a Sanremo, è vestita Dior e non Versace”.

Donatella Versace

Selvaggia Lucarelli: la replica a Donatella Versace

Selvaggia Lucarelli ha replicato pubblicamente contro Donatella Versace che, attraverso i social, ha preso le difese di Chiara Ferragni (la quale ha spesso collaborato con lei in passato). “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza”, ha scritto la stilista sui social, e ancora: “Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni”.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Al momento Chiara Ferragni ha preferito trincerarsi dietro il più totale silenzio e, dopo un video di scuse condiviso via social, non ha proferito ulteriori parole sullo scandalo che la vede protagonista.