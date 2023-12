Mentre su Chiara Ferragni si sta abbattendo la gogna social, Micol Olivieri ha voluto essere una voce fuori dal coro.

Nelle scorse ore si è abbattuta una vera e propria ondata di polemiche contro Chiara Ferragni, multata dall’Antitrust per il caso della sua “falsa beneficenza” con i pandori Balocco. Sulla questione è intervenuta a sorpresa anche l’attrice Micol Olivieri, che ha affermato:

“Comunque tutta la gente che sta aspettando al varco un errore di Chiara Ferragni oggi festeggia, è il chiaro esempio di quanto l’Italia viva d’invidia sociale. Non sta a me giudicare soprattutto perché non esiste una sentenza, ma onestamente mi dispiace, mi dispiace perché lei era una figura femminile di risalto, in un mondo di uomini potenti”, e ha aggiunto: “Un esempio di come una donna possa riuscire a fare business senza dover chiedere il consenso agli altri ed essere fuori luogo”.

Micol Olivieri

Micol Olivieri difende Chiara Ferragni

Una vera e propria bufera si sta abbattendo contro Chiara Ferragni, colpevole di aver fatto una campagna pubblicitaria scorretta insieme a Balocco per i suoi “pandori griffati”.

L’influencer nei giorni scorsi ha pubblicato un video di scuse affermando di esser stata “fraintesa” e di aver “commesso un errore di comunicazione”. Purtroppo a quanto pare le scuse non sono bastate a placare la bufera nei suoi confronti e nelle ultime ore il brand Safilo ha annunciato di voler interrompere la sua collaborazione con l’imprenditrice. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?