Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze in Kenya e, nelle ultime ore, è stata travolta da una nuova ondata di polemiche.

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze di Natale in Kenya in compagnia del suo ex marito, Flavio Briatore, e del loro figlio, Nathan Falco.

Nelle ultime ore via social la showgirl si è mostrata a bordo di un quad e senza il casco sulla testa e, in tantissimi, l’hanno accusata di dare il cattivo esempio alla sua platea social. Sulla questione la stessa showgirl ha replicato: “Non ho il casco perché sono dentro la proprietà”. La sua replica, al momento, non sembra aver placato le critiche nei suoi confronti.

Elisabetta Gregoraci sul quad senza casco: i dettagli

Elisabetta Gregoraci è stata travolta da una nuova ondata di polemiche sui social, dove si è mostrata senza casco a bordo di un quad. La conduttrice e showgirl si è giustificata affermando che non sarebbe stata in un luogo pubblico e che, per questo, non avrebbe indossato il casco. Sui social in tanti l’hanno comunque bersagliata di critiche, e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se lei replicherà alle polemiche in circolazione.

Elisabetta Gregoraci ha deciso di partire per il Kenya insieme all’ex marito, con cui continua a mantenere la famiglia unita per il bene del figlio Nathan Falco. Da oltre un anno la showgirl sembra però aver ritrovato la felicità accanto a Giulio Fratini.