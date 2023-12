Sophie Codegoni ha festeggiato con i suoi cari il suo 23esimo compleanno, ma è stata protagonista di alcuni episodi imbarazzanti via social.

Sophie Codegoni ha festeggiato il suo 23esimo compleanno in compagnia degli amici più cari e, sui social, si è mostrata con uno sfavillante abito rosso mentre si divertiva al party in suo onore.

Senza volerlo però l’influencer è stata vittima di due incidenti imbarazzanti e, mentre spegneva le candeline sulla torta del suo compleanno, una ciocca dei suoi capelli avrebbe finito per prendere fuoco e a lei è scivolata di mano la torta, che ha finito per rovesciarsi su un tavolo.

Sophie Codegoni: l’incidente imbarazzante

Sophie Codegoni è stata protagonista di alcuni imprevisti durante la sua festa di compleanno, che ha trascorso con alcuni dei suoi amici più cari. L’influencer si è mostrata felice e raggiante con un seducente abito rosso e, nonostante gli incidenti accaduti durante la festa, sembra essersi divertita.

Dopo l’addio ad Alessandro Basciano, Sophie Codegoni sembra aver completamente voltato pagina e, al momento, sarebbe concentrata soprattutto sul benessere della sua bambina, Celine Blue (avuta insieme al dj ed ex volto del GF Vip). Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto e sulla sua vita privata, ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli.

“Lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Mi diceva non sei una brava donna, una brava mamma perché tu esci e lasci a casa tua figlia. ma proprio per il bene della nostra famiglia sono andata oltre dicendomi: cambierà. Mi sentivo sbagliata, mi sono annullata e sono convinta che lui non mi abbia mai amata. Questo non è amore”, ha confessato Sophie a Verissimo dopo la fine della sua storia con Basciano.