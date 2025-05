La cantante Paola Iezzi intervistata da Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve 2025. Le confessioni dell’artista.

In passato aveva raccontato la sua scelta di non avere figli. Adesso, Paola Iezzi è tornata a parlare di sé e della sua vita privata in occasione di una bella intervista a Belve 2025 con Francesca Fagnani. La cantante ha spiegato il suo rapporto con la sorella Chiara ma ha voluto anche fare delle precisazioni su qualche disaccordo avuto con la collega Arisa.

Paola Iezzi e il caso Arisa

Tra i vari passaggi della sua intervista a Belve 2025, Paola Iezzi è tornata sulla diatriba avuta in passato con Arisa. Tutto era nato da una affermazione della donna “occhialuta” su Giorgia Meloni e i diritti della comunità LGBTQI+ che portò ad un vero e proprio scontro a distanza tra le due artiste. In questo senso, la Iezzi ha voluto spiegare la propria posizione.

Paola Iezzi – www.donnaglamour.it

“Si è creata una grande incomprensione”, ha detto Paola. “Credo che lei non avesse visto tutto il mio intervento. Mi è dispiaciuta la reazione social”. Poi spiegandosi meglio, la cantante ha detto che, di fatto, Arisa avendo il suo numero di cellulare poteva chiamarla privatamente e spiegarsi. “Il fatto che lei abbia fatto questo sfogo pubblico via social mi ha sorpreso”.

La separazione con Chiara e il rapporto con le donne

Nel corso del faccia a faccia con la Fagnani, però, la Iezzi ha raccontato anche qualcosa di molto personale come la separazione passata dalla sorella Chiara a livello musicale: “Pensavo spesso alla morte, che per me poteva finire lì. Poi mi sono preoccupata e mi sono detta: è arrivato il momento di farmi aiutare”.

Spiccano, poi, le parole molto intime: “Mi sento un gay nel corpo di una donna“, ha aggiunto. E ancora: “Ho sempre avuto un debole per le donne intelligenti e con un piglio un po’ maschile, un po’ come lei…”, ha detto ancora la Iezzi stuzzicando la conduttrice. Poi, però, la precisazione sul suo orientamento: “Diciamo che l’altra cosa mi piace molto di più!”.